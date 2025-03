De mooiste stadions aan zee

Sommige stadions hebben gewoon iets magisch. Zo’n plek waar je bij binnenkomst al de zeelucht opsnuift en het lijkt alsof er ergens een bal op het strand ligt te wachten. Zeker als de zon schijnt, is dat sfeertje aan zee echt heerlijk. Kijk alleen maar eens hoe fijn het is als je in het zonnetje een rondvaart Amsterdam boekt met het hele gezin? Dat is natuurlijk optimaal genieten. Nu zijn de grachten al mooi, laat staan wanneer je naar een van de vele andere prachtige steden in het buitenland gaat en een mooie voetbalreis combineert met een stukje natuur.

Monaco

Het stadion van AS Monaco, het Stade Louis II, is net zo chique als je zou verwachten. Aanmeren met je jacht, 30 meter lopen en je zit op de tribune. Maar geen zorgen, ook zonder gouden horloge op je pols kun je er gewoon met de bus of fiets komen. Zicht op zee, voetballen op topniveau en alles voelt een beetje alsof je in een James Bond film bent beland.

Kreta

Op Kreta liggen twee stadions praktisch naast elkaar. Die van OFI Kreta steelt de show met z’n karakter en rauwe charme, terwijl het stadion van buurman Ergotelis net wat strakker oogt. Allebei op loopafstand van de zee, en eerlijk is eerlijk, alleen al voor de sfeer wil je er naartoe.

La Coruña

Het Riazor-stadion van Deportivo La Coruña ligt zo dicht bij het strand dat het bijna vreemd is dat er geen strandstoelen op de tribune staan. Met een foeilelijk zwembad ertussen, dat wel, maar dat vergeef je het stadion meteen als je eenmaal het uitzicht ziet. Wie er ooit gespeeld heeft, vergeet die plek niet meer.

Salerno

Bij het stadion van Salernitana, het Stadio Arechi, rij je letterlijk langs de zee om er te komen. Je stapt uit en hebt de zeebries al in je gezicht voordat je een ticket laat zien. Vanuit de bovenste rijen zie je het water glinsteren, maar met een vol fanatieke Curva om je heen kom je amper aan genieten toe.

Rijeka

In Kroatië ligt misschien wel het meest spectaculaire stadion van allemaal. Kantrida is open, rauw en ligt pal tussen de rotsen en de zee. Je kunt er niet omheen: dit stadion is uitzicht. Dat ze het binnenkort gaan vervangen door een modern exemplaar voelt als een klein drama. Waarom iets slopen dat juist zo uniek is?

Uitzicht op Corsica

Het stadion van AC Ajaccio ligt iets hoger, maar als je een penalty een paar meter te hard schiet, ligt die zo in het water. Het heeft iets kneuterigs, bijna alsof je in een Playmobil-stadion zit, maar het uitzicht maakt alles goed. Rivaal Bastia heeft misschien een netter stadion, maar Ajaccio wint het op sfeer.

Kaapstad

Het Green Point Stadium in Kaapstad is een plaatje. Gebouwd voor het WK van 2010 en sindsdien één van de mooiste stadions op aarde. En dan dat uitzicht, met de zee aan de ene kant en de Tafelberg aan de andere. Jammer genoeg heeft niemand het echt als thuisbasis geclaimd, dus staat het er vaak stil te zijn. Eeuwig zonde.

Schotland

In het Schotse Arbroath staat Gayfield Park zo dicht op zee dat ballen regelmatig een duik nemen in de Noordzee. En dankzij de stevige wind kunnen ze ook zomaar weer terugkomen. Het is misschien niet het grootste stadion, maar het ligt wel op een plek waar je gegarandeerd verhalen aan overhoudt.

Trabzon

Het stadion van Trabzonspor ligt strak aan de Zwarte Zee en heeft een hypermodern uiterlijk. Denk aan ruitvormige gevels en een uitzicht dat je bijna afleidt van de wedstrijd. Door de ligging buiten de stad is de rookwolk van het vuurwerk ook geen probleem meer. Al maakt dat in Trabzon eigenlijk niemand iets uit.