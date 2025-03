Spoorboekje: Koeman maakt definitieve selectie voor tweeluik met Spanje bekend, Almere City ontvangt NAC Breda

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 14 maart 2025.

Bondscoach Ronald Koeman maakt, naar verwachting rond lunchtijd, vandaag zijn definitieve Oranje-selectie bekend voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Ten opzichte van de voorselectie die twee weken geleden bekend werd gemaakt valt één naam sowieso af: Nathan Aké. De verdediger van Manchester City ligt er de komende maanden uit na een operatie aan zijn voet, wie wordt zijn vervanger?

Daarnaast wordt er vanavond ook gewoon gevoetbald. Hekkensluiter Almere City FC neemt het in de Eredivisie op tegen NAC Breda, terwijl ook FC Dordrecht, VVV-Venlo, Telstar en Roda JC Kerkrade in de Keuken Kampioen Divisie in actie komen. Daarnaast zijn er internationale wedstrijden te volgen, zoals Galatasaray tegen Antalyaspor. Kortom, een avond vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Almere City FC - NAC Breda (19:00 uur): Almere City FC ontvangt NAC Breda in een spannende ontmoeting in de Keuken Kampioen Divisie. Beide teams hebben wisselende resultaten geboekt in hun laatste wedstrijden, dus het belooft een interessante strijd te worden.

FC Dordrecht - VVV-Venlo (19:00 uur): FC Dordrecht neemt het thuis op tegen VVV-Venlo. Dordrecht zal proberen hun recente goede vorm voort te zetten tegen een VVV dat op zoek is naar punten.

Telstar - Roda JC Kerkrade (19:00 uur): Telstar speelt tegen Roda JC in een duel dat beide teams graag willen winnen om hun positie in de competitie te verbeteren.

Galatasaray - Antalyaspor (17:30 uur): In Turkije neemt Galatasaray het op tegen Antalyaspor. Galatasaray is in goede vorm en zal proberen hun sterke reeks voort te zetten.

Jordanië - Noord-Korea (18:15 uur): Een internationale vriendschappelijke wedstrijd tussen Jordanië en Noord-Korea, waar beide teams hun krachten zullen meten.

Voetbal op TV

16:50 uur: Bayern München Vrouwen - VfL Wolfsburg Vrouwen, Viaplay - live verslag van de Frauen-Bundesliga

18:30 uur: 1. FC Magdeburg - Hamburger SV, Viaplay - live verslag van de 2. Bundesliga

18:30 uur: FC Schalke 04 - Hannover 96, Viaplay - live verslag van de 2. Bundesliga

19:00 uur: FC Saarbrucken - Stuttgart II, DFB Play - live verslag van de 3. Liga

20:00 uur: Almere City FC - NAC Breda, ESPN 2 - live verslag van de Eredivisie

20:00 uur: FC Dordrecht - VVV-Venlo, ESPN 3 - live verslag van de Keuken Kampioen Divisie

20:00 uur: Telstar - Roda JC Kerkrade, ESPN 4 - live verslag van de Keuken Kampioen Divisie

20:00 uur: Vitesse - ADO Den Haag, Star Channel - live verslag van de Keuken Kampioen Divisie

20:15 uur: Liverpool Vrouwen - Manchester United Vrouwen, Ziggo Sport - live verslag van de FA WSL

20:30 uur: FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim, Viaplay - live verslag van de Bundesliga

20:45 uur: OGC Nice - AJ Auxerre, Viaplay - live verslag van de Ligue 1

21:00 uur: Bristol City F.C. - Norwich City F.C., Viaplay - live verslag van de EFL Championship

Jarig op 14 maart

Johnny Dusbaba: 🎈 Vandaag viert oud-voetballer Johnny Dusbaba zijn verjaardag!

Arthur Hoyer: 🎂 Ook oud-voetballer Arthur Hoyer is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd!

Cor Lems: 🎉 Oud-voetballer Cor Lems viert vandaag zijn verjaardag. Gefeliciteerd!

Nicolas Anelka: 🎈 De Franse oud-voetballer Nicolas Anelka is vandaag jarig. Van harte!

Kolbeinn Sightorsson: 🎂 De IJslandse spits Kolbeinn Sigthorsson, die in het verleden uitkwam voor AZ en Ajax, is vandaag jarig. Gefeliciteerd!