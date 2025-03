Spoorboekje: Feestdag voor Ajax, vrouwen Bayern München en Real Madrid in actie in de Champions League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 18 maart 2025.

Vandaag wordt Ajax officieel 125 jaar. De club werd op 18 maart 1900 opgericht en groeide uit tot recordkampioen van Nederland. Afgelopen zondag werd rond het competitieduel met AZ (2-2) al uitgebreid stilgestaan bij het jubileum.

Daarnaast staan er vandaag enkele spannende wedstrijden in de Women's Champions League op het programma. De vrouwen van Real Madrid nemen het op tegen Arsenal, terwijl Bayern München tegenover Olympique Lyon staat. Beide wedstrijden beloven spektakel en zijn live te volgen via DAZN. Mis het niet!

Wedstrijden

Real Madrid Vrouwen - Arsenal F.C. Vrouwen (18:45 uur): In de Champions League Vrouwen neemt Real Madrid het op tegen Arsenal. Beide teams zijn in goede vorm en strijden voor een plek in de volgende ronde. Verwacht een spannende wedstrijd met veel aanvallend voetbal.

Bayern München Vrouwen - Lyon Vrouwen (21:00 uur): Bayern München ontvangt Lyon in een kraker in de Champions League Vrouwen. Beide teams hebben een rijke geschiedenis in het toernooi en zullen alles op alles zetten om te winnen. Een duel dat je niet wilt missen!

Voetbal op TV

18:45 uur: Real Madrid Vrouwen - Arsenal F.C. Vrouwen, DAZN - live verslag van het Champions League Vrouwen-duel

21:00 uur: Bayern München Vrouwen - Lyon Vrouwen, DAZN - live verslag van het Champions League Vrouwen-duel

Vandaag jarig

Ron Atkinson: 🎈 De Engelse oud-voetballer en voetbaltrainer Ron Atkinson viert vandaag zijn 86e verjaardag!

Paul Gladon: 🎂 De Nederlandse spits Paul Gladon is vandaag jarig. Hij speelde onder meer voor Sparta Rotterdam, Heracles Almelo en Fortuna Sittard.

Yuri Alberto: 🎈 De Braziliaanse aanvaller Yuri Alberto, topscorer van het Corinthians van Memphis Depay, blaast vandaag 24 kaarsjes uit.