Spoorboekje: Jong Ajax en Jong AZ in actie, Juventus ontvangt Hellas Verona

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 3 maart 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma. In de Keuken Kampioen Divisie nemen Jong Ajax en Jong AZ het op tegen respectievelijk FC Eindhoven en Telstar. In de Serie A ontvangt Juventus Hellas Verona. Ook internationaal is er genoeg te volgen, zoals de FA Cup-wedstrijd tussen Nottingham Forest en Ipswich Town.

Wedstrijden

Jong Ajax - FC Eindhoven (20.00 uur): Jong Ajax speelt thuis tegen FC Eindhoven. Beide teams hebben wisselende resultaten behaald in hun laatste wedstrijden, waardoor het een spannende ontmoeting belooft te worden.

Jong AZ - Telstar (20.00 uur): Jong AZ ontvangt Telstar in een duel dat altijd garant staat voor spektakel. Beide ploegen zullen strijden voor de overwinning om hun positie in de competitie te verbeteren.

Juventus - Hellas Verona (20.45 uur): Juventus neemt het op tegen Hellas Verona in de Serie A. Juventus zal proberen de drie punten thuis te houden tegen een Verona dat de laatste tijd wisselvallig presteert.

Nottingham Forest - Ipswich Town (20.30 uur): In de FA Cup ontvangt Nottingham Forest Ipswich Town. Beide teams willen verder in het bekertoernooi, wat zorgt voor een interessante wedstrijd.

Villarreal - Espanyol (21.00 uur): Villarreal speelt thuis tegen Espanyol in de Primera Division. Villarreal verkeert in goede vorm en zal proberen deze lijn door te trekken tegen Espanyol.

Voetbal op TV

17.00 uur: Esteghlal FC - Al-Nassr, ESPN 2 - live verslag van het AFC Champions League-duel

20.00 uur: Jong Ajax - FC Eindhoven, ESPN - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Jong AZ - Telstar, ESPN 2 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Jong Utrecht - TOP Oss, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.30 uur: Nottingham Forest - Ipswich Town, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

20.45 uur: Ajaccio - Dunkerque, Viaplay - live verslag van het Ligue 2-duel

20.45 uur: Juventus - Hellas Verona, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

21.00 uur: Villarreal - Espanyol, Ziggo Sport - live verslag van het Primera Division-duel

Jarig op 3 maart

Oscar Tabárez: 🎂 De Uruguayaans voetballer en voetbalcoach Oscar Tabárez is vandaag jarig. Gefeliciteerd!

Zico: 🎉 De Braziliaanse voetballegende Zico viert vandaag zijn verjaardag. Van harte!

David Neres: 🎂 De Braziliaanse aanvaller David Neres viert vandaag zijn verjaardag. Van harte!

Antonio Rüdiger: 🎉 De Duitse voetballer Antonio Rüdiger is vandaag jarig. Gefeliciteerd!

Rodney Sneijder: 🎈 De Nederlandse voetballer Rodney Sneijder viert vandaag zijn verjaardag. Van harte!

Jan-Arie van der Heijden: 🎂 De Nederlandse voetballer Jan-Arie van der Heijden is vandaag jarig. Gefeliciteerd!

Erwin Mulder: 🎉 De Nederlandse voetballer Erwin Mulder viert vandaag zijn verjaardag. Van harte!