Spoorboekje: Jong Oranje in actie en spannende WK-kwalificatieduels

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 21 maart 2025.

Vandaag staat er een interessante dag vol voetbal op het programma. Jong Oranje neemt het op tegen Jong Italië in een vriendschappelijk duel, terwijl er ook diverse WK-kwalificatiewedstrijden plaatsvinden. Engeland speelt tegen Albanië en Polen neemt het op tegen Litouwen. Verder zijn er nog vele andere wedstrijden te volgen op tv. Lees verder voor het volledige overzicht.

Wedstrijden

Jong Italië - Jong Oranje (18:15 uur): Jong Oranje speelt vandaag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Jong Italië. Dit duel biedt een mooie kans voor de jonge talenten om zich te laten zien en ervaring op te doen tegen een sterke tegenstander.

Engeland - Albanië (20:45 uur): Engeland neemt het in de WK-kwalificatie op tegen Albanië. Met een sterke selectie en thuisvoordeel is Engeland de favoriet, maar Albanië zal proberen te verrassen.

Polen - Litouwen (20:45 uur): Polen ontvangt Litouwen in een ander WK-kwalificatieduel. Polen heeft de laatste tijd wisselende resultaten geboekt, maar zal hopen op een overwinning tegen Litouwen.

Burundi - Ivoorkust (20:00 uur): In de Afrikaanse WK-kwalificatie speelt Burundi tegen Ivoorkust. Ivoorkust is favoriet, maar Burundi zal strijden voor een goed resultaat.

Niger - Marokko (22:30 uur): Marokko reist af naar Niger voor een kwalificatiewedstrijd. Marokko heeft de laatste tijd goede resultaten geboekt en zal proberen deze lijn door te trekken.

Voetbal op TV

07:10 uur: Nieuw-Zeeland - Fiji, FIFA+ - live verslag van het WK kwalificatie Oceania-duel

17:00 uur: Rwanda - Nigeria, ESPN 2 - live verslag van het WK kwalificatie Afrika-duel

18:15 uur: Jong Italië - Jong Oranje, ESPN - live verslag van het vriendschappelijke duel

20:00 uur: Burundi - Ivoorkust, ESPN 2 - live verslag van het WK kwalificatie Afrika-duel

20:45 uur: Engeland - Albanië, Ziggo Sport 2 - live verslag van het WK kwalificatie Europa-duel

20:45 uur: Malta - Finland, Ziggo Sport 5 - live verslag van het WK kwalificatie Europa-duel

20:45 uur: Polen - Litouwen, Ziggo Sport 3 - live verslag van het WK kwalificatie Europa-duel

22:30 uur: Niger - Marokko, ESPN - live verslag van het WK kwalificatie Afrika-duel

23:00 uur: Suriname - Martinique, ESPN 2 - live verslag van het Gold Cup-duel

Vandaag jarig

Ronald Koeman: 🎉 Vandaag, 21 maart, viert de Nederlandse bondscoach en voormalig topvoetballer Ronald Koeman zijn 62e verjaardag!

Lothar Matthäus: 🎈 De Duitse voetballegende Lothar Matthäus viert vandaag zijn 64e verjaardag. Een icoon in de voetbalwereld!

Ali Daei: 🎂 De Iraanse voetbalheld Ali Daei is vandaag jarig. Hij wordt 56 jaar oud en is bekend als een van de grootste doelpuntenmakers in de geschiedenis van het internationale voetbal.