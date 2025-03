Spoorboekje: Nederland tegen Spanje in de Nations League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 20 maart 2025.

Vandaag staat er een spannende wedstrijd op het programma voor het Nederlands elftal. Nederland neemt het in de Nations League op tegen Spanje. Daarnaast zijn er tal van andere internationale wedstrijden te volgen, waaronder Denemarken tegen Portugal en Italië tegen Duitsland. Een dag vol topvoetbal!

Wedstrijden

Nederland - Spanje (20:45 uur): In de Nations League neemt Nederland het op tegen Spanje. Beide teams hebben een rijke geschiedenis en het belooft een spannende wedstrijd te worden. Nederland zal proberen de sterke vorm van de laatste wedstrijden door te zetten.

Denemarken - Portugal (20:45 uur): Een andere kraker in de Nations League. Denemarken ontvangt Portugal in een duel dat veel vuurwerk belooft. Beide teams hebben sterke selecties en zijn in goede vorm.

Italië - Duitsland (20:45 uur): Twee Europese grootmachten staan tegenover elkaar in de Nations League. Italië en Duitsland hebben beide een indrukwekkende geschiedenis en zullen strijden voor de overwinning.

Kroatië - Frankrijk (20:45 uur): Kroatië neemt het op tegen Frankrijk in een ander spannend Nations League-duel. Beide teams hebben veel talent en zullen alles geven voor de winst.

Turkije - Hongarije (18:00 uur): In de Nations League speelt Turkije tegen Hongarije. Beide teams willen zich bewijzen en zullen strijden voor de drie punten.

Voetbal op TV

10:10 uur: Australië - Indonesië, ESPN - live verslag van het WK Kwalificatie-duel

11:35 uur: Japan - Bahrein, ESPN 2 - live verslag van het WK Kwalificatie-duel

12:00 uur: Zuid-Korea - Oman, ESPN 3 - live verslag van het WK Kwalificatie-duel

17:00 uur: Kaapverdië - Mauritius, ESPN - liveverslag van het WK kwalificatie Afrika-duel

18:00 uur: Armenië - Georgië, Ziggo Sport 2 - liveverslag van het Nations League-duel

18:00 uur: Turkije - Hongarije, Ziggo Sport - liveverslag van het Nations League-duel

19:15 uur: Saoedi-Arabië - China, ESPN 2 - liveverslag van het WK Kwalificatie-duel

20:45 uur: Denemarken - Portugal, Ziggo Sport 2 - liveverslag van het Nations League-duel

20:45 uur: Italië - Duitsland, Ziggo Sport - liveverslag van het Nations League-duel

20:45 uur: Kroatië - Frankrijk, Ziggo Sport 3 - liveverslag van het Nations League-duel

20:45 uur: Nederland - Spanje, NPO 3 - liveverslag van het Nations League-duel

Jarig op 20 maart

Jesper Olsen: 🎈 Voormalig Ajax-speler Jesper Olsen, en ex-Deens international, viert vandaag zijn verjaardag.

Fernando Torres: 🎂 De oud-spits van onder meer Atlético Madrid, Liverpool en het Spaanse nationale team blaast 41 kaarsjes uit.

Giovanni Troupée: 🎉 Ook Giovanni Troupée, die in Nederland onder meer speelde bij FC Twente en FC Utrecht en nu actief is bij TOP Oss, viert vandaag zijn verjaardag.