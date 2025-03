Spoorboekje: PSV in actie, Engelse en Duitse topwedstrijden

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 8 maart 2025.

Vandaag staat er een vol programma voor de boeg met spannende wedstrijden in de Eredivisie, Premier League en Bundesliga. PSV neemt het op tegen sc Heerenveen, terwijl ook in Engeland en Duitsland topwedstrijden te zien zijn, waaronder Manchester City tegen Nottingham Forest en Bayern München tegen VfL Bochum. Mis niets van de actie!

Wedstrijden

PSV - sc Heerenveen (20:00 uur): PSV speelt thuis tegen sc Heerenveen. Na een reeks wisselvallige resultaten zal PSV gebrand zijn om voor eigen publiek een overwinning te boeken.

Nottingham Forest - Manchester City (13:30 uur): In de Premier League neemt Nottingham Forest het op tegen het sterke Manchester City. City is in goede vorm en zal proberen hun positie in de top van de ranglijst te verstevigen.

Bayern München - VfL Bochum (15:30 uur): Bayern München ontvangt VfL Bochum in de Bundesliga. Bayern is de favoriet, maar Bochum heeft eerder voor verrassingen gezorgd.

Fortuna Sittard - Heracles Almelo (16:30 uur): In de Eredivisie treffen Fortuna Sittard en Heracles Almelo elkaar. Beide teams zijn op zoek naar belangrijke punten in de strijd om lijfsbehoud.

Rennes - PSG (17:00 uur): In de Ligue 1 speelt Rennes tegen het sterrenensemble van PSG. Een spannende wedstrijd waarin PSG zijn dominantie wil tonen.

Voetbal op TV

13:00 uur: Hertha BSC - FC Schalke 04, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

13:30 uur: Nottingham Forest - Manchester City, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

15:30 uur: Bayern München - VfL Bochum, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

16:30 uur: Fortuna Sittard - Heracles Almelo, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

20:00 uur: PSV - sc Heerenveen, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

Vandaag jarig

Harry Decheiver: 🎉 De voormalige Nederlandse voetballer en trainer Harry Decheiver viert vandaag zijn 55e verjaardag.

John de Jong: 🎈 De oud-voetballer van PSV, John de Jong, blaast vandaag 48 kaarsjes uit.

Diego Biseswar: 🎂 De Surinaams-Nederlandse voetballer Diego Biseswar is vandaag 37 jaar geworden.