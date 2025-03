Spoorboekje: PSV en Feyenoord in actie, met een vol programma in het buitenland

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 1 maart 2025.

Vandaag staat er een bomvol programma op de planning met interessante wedstrijden in de Eredivisie. PSV gaat op bezoek bij Go Ahead Eagles, terwijl Feyenoord het thuis opneemt tegen NEC. Daarnaast zijn er ook spannende duels in de FA Cup en Serie A. Mis het niet!

Wedstrijden

Go Ahead Eagles - PSV (18:45 uur): PSV reist af naar Deventer voor een duel tegen Go Ahead Eagles. Na een recente nederlaag tegen dezelfde tegenstander zal PSV gebrand zijn op revanche. Het belooft een spannende wedstrijd te worden.

Feyenoord - NEC (21:00 uur): Feyenoord ontvangt NEC in De Kuip. Met een goede reeks achter de rug, wil Feyenoord de drie punten in eigen huis houden. NEC zal echter niet zonder slag of stoot opgeven.

Napoli - Internazionale (18:00 uur): In de Serie A staat een kraker op het programma tussen Napoli en Internazionale. Beide teams strijden om de topplaatsen, wat een spannende wedstrijd belooft te worden.

Real Betis - Real Madrid (18:30 uur): In La Liga neemt Real Madrid het op tegen Real Betis. De Madrilenen willen hun goede vorm voortzetten en zullen alles op alles zetten om de overwinning binnen te halen.

Manchester City - Plymouth Argyle (18:45 uur): In de FA Cup neemt Manchester City het op tegen Plymouth Argyle. City is de favoriet, maar in de beker is alles mogelijk.

Voetbal op TV

13:15 uur: Crystal Palace - Millwall, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

13:15 uur: Preston North End - Burnley, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

14:00 uur: Girona - Celta de Vigo, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Primera Division-duel

15:00 uur: Atalanta Bergamo - Venezia, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Serie A-duel

16:30 uur: FC Utrecht - NAC Breda, ESPN 3 - live verslag van het Eredivisie-duel

18:00 uur: Napoli - Internazionale, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

18:45 uur: Go Ahead Eagles - PSV, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

20.00 uur: FC Groningen - FC Twente, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

21:00 uur: Feyenoord - NEC, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

Jarig op 1 maart

Aron Winter: 🎉 De voormalig Nederlands international en huidige trainer Aron Winter viert vandaag zijn 58e verjaardag!

Martin O'Neill: 🎂 De Noord-Ierse voetbalcoach en voormalig speler Martin O'Neill is vandaag jarig. Hij wordt 73 jaar.

Carlos Queiroz: 🎈 De Portugese voetbalcoach Carlos Queiroz viert vandaag zijn 73e verjaardag.