Spoorboekje: PSV tegen RKC, degradatiekraker in Rotterdam en heerlijke duels in het buitenland

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 15 maart 2025.

Vandaag staat er een vol programma op de agenda met spannende wedstrijden in de Eredivisie. PSV neemt het op tegen RKC Waalwijk, terwijl FC Utrecht NEC ontvangt. Ook internationaal zijn er interessante duels, zoals Villarreal tegen Real Madrid in de Primera Division. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

RKC Waalwijk - PSV (20.00 uur): PSV reist af naar Waalwijk voor een ontmoeting met RKC. Na een wisselvallige periode in de competitie is PSV gebrand op een overwinning om de aansluiting met de top te behouden. RKC zal echter niet zonder slag of stoot de punten weggeven.

FC Utrecht - NEC (16.30 uur): In de Galgenwaard krijgt FC Utrecht bezoek van NEC. Beide ploegen zijn op zoek naar stabiliteit in hun prestaties en hopen vandaag een goede stap te zetten richting de subtop van de Eredivisie.

Villarreal - Real Madrid (18.30 uur): In Spanje staat een kraker op het programma tussen Villarreal en Real Madrid. Beide teams strijden om de bovenste plaatsen in de Primera Division, wat deze wedstrijd extra spannend maakt.

Voetbal op TV

12.00 uur: Real Madrid Vrouwen - Deportivo de La Coruña Vrouwen, DAZN - live verslag van de Liga F-wedstrijd

13.00 uur: Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

15.30 uur: Union Berlin - Bayern München, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

16.00 uur: Manchester City - Brighton & Hove Albion, Viaplay - live verslag van het Premier League-duel

16.30 uur: FC Utrecht - NEC, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

18.00 uur: AC Milan - Como 1907, Ziggo Sport 4 - live verslag van het Serie A-duel

18.30 uur: Villarreal - Real Madrid, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Primera Division-duel

18.30 uur: RB Leipzig - Borussia Dortmund, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

18.45 uur: Sparta Rotterdam - PEC Zwolle, ESPN 3 - live verslag van het Eredivisie-duel

20.00 uur: RKC Waalwijk - PSV, ESPN - live verslag van het Eredivisie-duel

21.00 uur: sc Heerenveen - Heracles Almelo, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

Vandaag jarig

Ton Verkerk: 🎉 De Nederlandse oud-voetballer en voetbalcoach Ton Verkerk viert vandaag zijn 70e verjaardag!

Víctor Muñoz: 🎈 De Spaanse oud-voetballer en voetbalcoach Víctor Muñoz is vandaag jarig. Hij wordt 68 jaar.