Spoorboekje: PSV ontvangt Arsenal en een Madrileense derby in de Champions League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op dinsdag 4 maart 2025.

Vandaag staat er een spannende voetbalavond op het programma ,met onder andere PSV dat Arsenal ontvangt in de achtste finales van de Champions League. Daarnaast is er een Madrileense derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid. Verder zijn er nog enkele andere interessante wedstrijden te volgen, zowel nationaal als internationaal. Een dag vol voetbalactie op tv!

Wedstrijden

PSV - Arsenal (21:00 uur): PSV ontvangt Arsenal in een spannende Champions League-wedstrijd. Na een wisselvallige reeks resultaten is PSV erop gebrand om voor eigen publiek een goed resultaat neer te zetten tegen de Engelse grootmacht.

Real Madrid - Atlético Madrid (21:00 uur): De Madrileense derby belooft spektakel. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd en zullen strijden voor de overwinning in deze Champions League-kraker.

Borussia Dortmund - Lille (21:00 uur): Dortmund neemt het thuis op tegen Lille. De Duitse ploeg wil hun sterke thuisvorm voortzetten tegen de Franse tegenstander.

Club Brugge - Aston Villa (18:45 uur): Club Brugge speelt thuis tegen Aston Villa. De Belgen rekenden in de tussenronde af met Atalanta en hopen tegen de werkgever van Donyell Malen, Ian Maatsen en Lamare Bogarde opnieuw op een stunt.

Cardiff City - Burnley (19:45 uur): In de Championship neemt Cardiff het op tegen Burnley. Beide ploegen willen hun positie in de competitie verbeteren.

Voetbal op TV

14:00 uur: FC Red Bull Salzburg U19 - Atletico Madrid U19, Ziggo Sport - UEFA Youth League

17:00 uur: Pachtakor Tasjkent - Al-Hilal Saudi FC, ESPN 2 - AFC Champions League

18:45 uur: Club Brugge - Aston Villa, Ziggo Sport - Champions League

19:00 uur: Al-Rayyan SC - Al-Ahli Jeddah, ESPN 3 - AFC Champions League

21:00 uur: Borussia Dortmund - Lille, Ziggo Sport 3 - Champions League

21:00 uur: PSV - Arsenal, Ziggo Sport - Champions League

21:00 uur: Real Madrid - Atlético Madrid, Ziggo Sport 2 - Champions League

21:00 uur: Wycombe Wanderers - Burton Albion, Viaplay - EFL League One

Jarig op 4 maart

Ab Fafié: 🎈 Vandaag viert oud-voetballer en trainer Ab Fafié zijn verjaardag. Hij is een bekende naam in de Nederlandse voetbalwereld.

Ariel Ortega: 🎂 De Argentijnse oud-middenvelder Ariel Ortega wordt vandaag 50. Hij kreeg in 1998 een rode kaart tegen Nederland in de kwartfinale van het WK.

Frank Raes: 🎉 De Belgische sportjournalist Frank Raes viert vandaag zijn verjaardag. Hij is een bekend gezicht op de Belgische televisie.

Kenny Dalglish: 🎈Het Schotse Liverpool-icoon Kenny Dalglish blaast vandaag 74 kaarsjes uit.