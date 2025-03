Spoorboekje: Ronald Koeman geeft op persconferentie toelichting over selectie Oranje

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 17 maart 2025.

Het Nederlands elftal verzamelt zich vandaag in Zeist, waar de voorbereiding begint op het dubbele treffen met Spanje in de kwartfinales van de Nations League. Ronald Koeman maakte afgelopen vrijdag zijn definitieve selectie bekend en zal vanmiddag op een persconferentie een toelichting geven. Zijn persmoment begint om 16.30 uur en wordt uitgezonden op ESPN.

Wedstrijden

Artikel gaat verder onder video

SC Freiburg Vrouwen - Frankfurt Vrouwen (18:00 uur): In de Frauen-Bundesliga treffen SC Freiburg Vrouwen en Frankfurt Vrouwen elkaar. Beide teams zijn erop gebrand om de drie punten te pakken in deze spannende ontmoeting. Freiburg speelt thuis en hoopt op steun van de fans om een goed resultaat neer te zetten.

Voetbal op TV

18:00 uur: SC Freiburg Vrouwen - Frankfurt Vrouwen, Viaplay - live verslag van het Frauen-Bundesliga-duel

Jarig op 17 maart

Antoine van der Linden: 🎈 Vandaag, 17 maart viert oud-voetballer Antoine van der Linden zijn verjaardag!

Álvaro Recoba: 🎂 De Uruguayaans oud-voetballer Álvaro Recoba blaast vandaag ook kaarsjes uit.

Steven Pienaar: 🎉 De Zuid-Afrikaanse oud-voetballer Steven Pienaar viert vandaag zijn verjaardag.

Raul Meireles: 🎈 De Portugese oud-voetballer Raul Meireles is vandaag jarig.

Edin Džeko: 🎂 De Bosnische voetballer Edin Džeko viert vandaag zijn verjaardag.

Eugen Polanski: 🎉 De Pools-Duitse oud-voetballer Eugen Polanski is vandaag jarig.

Federico Fazio: 🎈 De Argentijnse voetballer Federico Fazio viert vandaag zijn verjaardag.

Rasmus Elm: 🎂 De Zweedse oud-voetballer Rasmus Elm is vandaag jarig.

Fraser Forster: 🎉 De Engelse voetballer Fraser Forster viert vandaag zijn verjaardag.

Frank Hol: 🎈 De Nederlandse oud-voetballer Frank Hol is vandaag jarig.