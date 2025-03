Tafelvoetbal: zo word je beter in deze gezellige sport

Verlies je iedere keer met tafelvoetbal? En heb je al meerdere keren onder de tafel moeten doorkruipen omdat je zelf niet wist te scoren? Dat is natuurlijk helemaal niet erg, omdat je puur voor de gezelligheid aan de tafel plaatsneemt. Maar in iedereen zit een beetje competitie. En waarschijnlijk wil je je vrienden ook weleens verslaan en als het kan ze met een 10-0 nederlaag huiswaarts te sturen (lees: te laten kruipen). In dit artikel staan vijf tips om een betere speler te worden.

Veel oefenen

Het is een beetje een dooddoener, maar toch is het de belangrijkste tip. Als je beter wilt worden in dit spel, is het zaak om veel te oefenen. Gelukkig is een goede voetbaltafel prima te betalen. De handelingen moet je in de vingers krijgen. En dat gebeurt door veel te oefenen. Als je de handelingen goed beheerst, kun je tijdens het spel makkelijker switchen. Succes gegarandeerd!

De bal trekken (ver en kort)

Een van de meest gebruikte handelingen in tafelvoetbal is het trekken van de bal. Hiermee creëer je een ideale schietpositie voor je speler. Je wordt een betere speler door te ontdekken hoe je een van je poppetjes in de ideale schietpositie krijgt en de bal steeds op hetzelfde plekje binnenschiet. Slaag je erin om hier constant in te worden, dan ben je al een heel eind.

Deze techniek kan op twee manieren worden toegepast: ver trekken en kort trekken. Ver trekken doe je door de voorspelers volledig naar rechts te bewegen. Dan creëer je de beste schietpositie voor de middelste aanvaller. Je klemt de bal schuin onder de speler en schiet hem daarna in de hoek.

Kort trekken gebruik je als de tegenpartij door heeft dat je ver trekken goed beheerst. Dit is een korte zijwaartse beweging, gevolgd door een snel schot. Dan verras je de keeper. Als je deze twee technieken in de vingers hebt, ga je veel scoren.

Schiet met de buitenspelers

In de meeste gevallen wordt er geschoten met de middelste aanvaller, zo ook bij het kort en ver trekken. Als je de tegenpartij wilt verrassen, kan je afwerken met de buitenspeler. Dit kun je doen door de bal via je middelste aanvaller naar de buitenspeler te rollen en dan snel te schieten in de korte hoek. De kans is groot dat de tegenpartij dit niet verwacht.

De schaar

De schaar ken je natuurlijk uit het echte voetbal, maar ook op de tafels kun je met scharen strooien. Door draaiende bewegingen met de speler om de bal heen te maken, kan je proberen je tegenstander uit te lokken om zijn verdedigers of middenveld te bewegen. Dit geeft jou de kans om te passen naar je aanvallers en vervolgens te scoren.

Deze tips gaan ervoor zorgen dat je de beste tafelvoetballer van je vriendenkring en/of sportclub wordt. Het is wel belangrijk om voor een goed merk te kiezen. De voetbaltafels van NRG Fitness scoren goed in de reviews en hebben een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.