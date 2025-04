LIVE Premier League | Slot en Liverpool kunnen landstitel pakken tegen Tottenham

Liverpool en Tottenham Hotspur nemen het zondagmiddag tegen elkaar op in de Premier League. Het duel op Anfield gaat om 17.30 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Liverpool kan zich zondag verzekeren van de eerste landstitel sinds 2020 en de eerste prijs onder Arne Slot. The Reds staan twaalf punten voor op nummer twee Arsenal en hebben aan een punt voldoende om zich tot kampioen te kronen. Nummer zestien Tottenham Hotspur moet het volgende slachtoffer worden van Slot en zijn mannen.