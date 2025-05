Hoogste lonen in de Jupiler Pro League: wie verdient het meest in België ?

Met grote clubs als Club Brugge en Anderlecht is de Belgische competitie een van de meest enerverende van Europa. Hoewel België geen groot land is, heeft het toch een aantal grootse voetballers weten voort te brengen van Luc Nilis tot Vincent Kompany en Kevin De Bruyne. Veel van deze spelers begonnen hun carrière in de Belgische Jupiler Pro League, maar wat kun je daar als speler eigenlijk verdienen?

Zo genereren Belgische clubs inkomsten

Om te weten wat Belgische spelers verdienen, is het goed om eerst te kijken naar wat er binnenkomt bij de grote clubs. Volgens Sporza was er vorig jaar een enorm record aan inkomsten aan transfergeld voor spelers. Met 345 miljoen aan inkomsten en uitgaven van 98 miljoen aan nieuwe spelers, is het duidelijk dat de winst enorm is. Vooral Genk was spekkoper met transferinkomsten.

Naast transferinkomsten halen clubs ook geld uit de ticketverkoop van stadionkaartjes, merchandise en inkomsten uit Europees voetbal. In 2025 haalden Belgische clubs bijvoorbeeld 100 miljoen euro op met Europees voetbal. En dan zijn er nog tv- en sponsorcontracten.

Dit soort inkomsten maken het mogelijk voor clubs om weer miljoenen uit te geven aan de eigen jeugdopleiding, nieuwe spelers of groeibriljantjes om die later weer met winst te verkopen in een transferperiode.

Deze spelers moeten ook geld verdienen als salaris. En die salarissen zijn niet niks. Club Brugge geeft het meeste uit aan loonkosten volgens de krant Het Nieuwsblad, met maar liefst 84,9 miljoen euro. FC Antwerp volgt op de tweede plaats met 57,5 miljoen euro, waar KRC Genk met 42,6 miljoen euro op de derde plaats staat. Anderlecht en AA Gent sluiten de top vijf af, met respectievelijk 42,3 miljoen en 36 miljoen euro aan loonkosten.

Dit roept de vraag op, wie zijn dan die grootverdieners in de Belgische Pro League en wat kunnen ze ongeveer op hun loonstrookje verwachten per jaar? Hieronder ontdek je er meer over.

Dit verdienen Belgische topspelers

De Belgische Pro League is een mooie competitie om je carrière te beginnen. Topspelers kunnen er makkelijk een miljoen euro of meer per jaar opstrijken. Zo verdienen topspelers als Brugge-keeper Simon Mignolet makkelijk zo’n 3 miljoen euro per jaar. Ook een oudgediende als Jan Vertonghen strijkt bij Anderlecht zo’n salaris op met ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar.

Voor een huurspeler als Leander Dendoncker geldt dat hij betaald wordt door Aston Villa, waar hij makkelijk een salaris van ongeveer 4 miljoen euro verdient. Toch aanmerkelijk een stuk hoger dan Belgische spelers.

De laatste 5 jaar zijn de salarissen op zich gestegen, maar niet spectaculair. In 2020 verdienden Belgische profs gemiddeld 233.000 euro per jaar. In 2025 is dat volgens de statistieken van FootyStats € 305,549 per jaar. Een redelijke stijging, maar als we kijken naar wat er elders verdiend wordt en hoedanig de inflatie is gestegen in deze periode, is dat geen extreme stijging te noemen.

Dit verdienen spelers elders in Europa

Overal in Europa zijn de salarissen weer anders. In Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië kunnen salarissen tot in de miljoenen per jaar lopen en ongeveer een half miljoen per maand bedragen. Dat is al meer dan de gemiddelde Belgische Pro League-salarissen per jaar! Topverdieners zijn bijvoorbeeld Robert Lewandowski of Kevin De Bruyne, die bij Manchester City makkelijk 20 miljoen per jaar verdient.

Ook in de Nederlandse Eredivisie wordt meer verdiend, met een gemiddelde van iets meer dan 400.000 euro per jaar. Bij Ajax kunnen spelers bovendien makkelijk veel meer dan 3 miljoen per jaar opstrijken. Dit laat zien dat de salarissen in België relatief bescheiden zijn.

Invloed op sportieve prestaties en clubstrategieën

Hoewel salarissen en inkomsten iets zeggen over de clubstrategieën en successen, is het niet het hele verhaal. Genk is niet de best betalende club, maar stond wel bovenaan in de reguliere competitie. Een goed team smeden betekent niet altijd de best verdienende spelers aantrekken. Bovendien zie je dat Belgische clubs ook niet altijd de hele salarissen ophoesten, waardoor ze bijvoorbeeld goede spelers als Leander Dendoncker kunnen laten spelen in hun clubkleuren als huurling.

Al met al geldt dat clubs die slecht verdienende spelers aantrekken lager op de ranglijst staan dan een team vol grootverdieners en dat inkomsten uit transfers een aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van een team, maar talent uit de eigen jeugd en goede trainer maken ook veel verschil.