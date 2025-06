Waarom een EHBO cursus essentieel is voor iedereen op het voetbalveld

Of je nu vrijwilliger, ouder of speler bent: op en rond het voetbalveld kan er altijd iets gebeuren. Een verkeerde sliding, een botsing of zelfs een plotselinge hartstilstand. In die cruciale eerste minuten maakt snel en adequaat handelen het verschil. Daarom is het volgen van een EHBO cursus geen overbodige luxe, maar juist een verantwoordelijkheid die we allemaal zouden moeten nemen.

De risico’s van de sport

Voetbal is een intensieve sport waarbij blessures vaak voorkomen. Denk aan kneuzingen, verstuikingen of snijwonden. Maar ook ernstigere situaties zoals hersenschuddingen of hartproblemen zijn niet uitgesloten. Op amateurvelden is er vaak geen medische professional aanwezig. Juist dan komt de kennis uit een EHBO cursus van pas.

Snel kunnen handelen redt levens

De eerste minuten na een ongeluk of medisch incident zijn cruciaal. Iemand die een EHBO cursus heeft gevolgd, weet precies wat hij of zij moet doen: een stabiele zijligging toepassen, een bloeding stelpen of reanimeren met behulp van een AED. Door snel te handelen kunnen blijvende schade of zelfs fatale gevolgen worden voorkomen.

Ouders langs de lijn: meer dan toeschouwers

Als ouder ben je vaak aanwezig bij trainingen en wedstrijden. In geval van nood ben jij misschien wel de eerste die kan helpen. Door een EHBO cursus te volgen, ben je niet alleen supporter, maar ook een waardevolle schakel in de veiligheid op het veld.

Vrijwilligers: de ruggengraat van de club

Vrijwilligers zorgen dat de club draait, van bardienst tot wedstrijdbegeleiding. Maar veiligheid hoort daar net zo goed bij. Steeds meer clubs moedigen hun vrijwilligers aan om een EHBO cursus te volgen, zodat er altijd iemand in de buurt is die weet wat te doen bij een ongeval.

Spelers helpen elkaar

Ook spelers zelf kunnen baat hebben bij een EHBO opleiding. Zeker bij senioren- of recreatieteams is het waardevol als teamgenoten elkaar kunnen ondersteunen bij letsel of onwelwording. Weten hoe je moet handelen, geeft rust en vertrouwen binnen het team.

EHBO cursus volgen: laagdrempelig en waardevol

Een EHBO cursus is tegenwoordig goed bereikbaar. Veel worden lokaal aangeboden via sportverenigingen, of organisaties als Savitae. Het wordt zelfs regelmatig (deels) vergoed door de verzekeraar.

Investeer in veiligheid

Een EHBO cursus is een kleine investering in tijd en geld, maar levert een enorme meerwaarde op voor de veiligheid op en rond het voetbalveld. Of je nu ouder, speler of vrijwilliger bent – jouw kennis kan op een dag het verschil maken.

Informeer bij je voetbalvereniging of kijk direct naar lokale EHBO cursusaanbieders en draag bij aan een veiligere sportomgeving.