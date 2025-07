Hertha BSC heeft in een officiële verklaring laten weten dat het ontwerp van zijn thuisshirt niet voldoet aan de eisen van de competitieorganisator DFL. De club uit de 2. Bundesliga moet het shirt spoedig aanpassen.

De DFL, organisator van de Bundesliga en de 2. Bundesliga, heeft bezwaar gemaakt tegen het huidige ontwerp omdat de achterkant van het shirt volledig donkerblauw is, terwijl de voorkant een gestreept patroon toont. Volgens de eisen van de bond moet het gestreepte patroon ook op de achterkant doorgevoerd worden. Hertha, bijgenaamd Die Alte Dame, presenteerde drie weken geleden het blauw-wit gestreepte shirt, maar moet nu dus aanpassingen maken.

Aanpassingen vóór de eerste thuiswedstrijd

Artikel gaat verder onder video

De club uit Berlijn heeft tot de negende speeldag de tijd gekregen om het shirt te wijzigen, maar streeft ernaar dit al voor de eerste thuiswedstrijd te realiseren. Het eerste thuisduel van het nieuwe seizoen staat gepland op 10 augustus tegen Karlsruher SC, terwijl een eerdere uitwedstrijd tegen Schalke 04 de competitie opent.

In een verklaring liet de club weten: "De DFL heeft ons na het indienen van de shirts voor het nieuwe seizoen laten weten dat het thuisshirt in de ingediende vorm niet goedgekeurd kan worden, omdat het gestreepte patroon van de voorkant ook op de achterkant moet terugkomen. We zullen dit al voor het eerste thuisduel aanpassen."