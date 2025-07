Nederlandse keeper ‘depressief’ door borstverkleining: ‘Hij houdt van grote borsten’

ziet een borstverkleining van zijn aanstaande vrouw niet zitten, zo vertelt zijn verloofde Zorana Jovanovic in een video. De oud-doelman van onder meer Vitesse en Go Ahead Eagles is ‘dol’ op de borsten van de Servische influencer.

Jovanovic, in Servië beter bekend als Zorannah, droomt al jaren van een borstverkleining, maar kan deze wens niet laten uitkomen door Room. “Ik heb me erbij neergelegd dat ik nooit de borsten zal hebben die ik wilde. Ik heb een brede borstkas en mijn borsten zijn te groot. In negentig procent van de gevallen verberg ik ze”, zegt ze openhartig in een video op sociale media.

Room, die na zijn vertrek bij Cercle Brugge clubloos is, verbiedt een borstverkleining. “Eloy is er dol op en houdt van grote borsten. Toen ik in 2023 in Amerika aankwam, zei ik dat ik ze zou laten verkleinen, maar de man was depressief, dus daar is niets van gekomen”, aldus Zorannah.

Een paar jaar geleden heeft de influencer wel twee borstoperaties gedaan, omdat ze niet tevreden was over haar uiterlijk. Dat is nog altijd het geval en ze durft een derde operatie aan, maar Room is daar dus fel op tegen. Eind mei maakten de doelman en Zorannah bekend te gaan trouwen.