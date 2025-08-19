Bizar: Nederlandse club ontslaat hoofdtrainer na één (!) speelronde

Jasper Ketting is ontslagen als hoofdtrainer van VV Katwijk, zo maakt de club uit de Tweede Divisie maandag bekend. Na de 0-1 nederlaag in de openingswedstrijd tegen HSV Hoek is de maat vol voor de zevenvoudig amateurkampioen.

Katwijk concludeert na slechts één speelronde dat de club onvoldoende aanknopingspunten ziet in een omslag, waardoor clubicoon Robbert Susan voorlopig de honneurs waarneemt. De Tweede Divisionist verloor de openingswedstrijd tegen Hoek met nipte cijfers, waardoor de club zich direct genoodzaakt voelt om hard in te grijpen.

Het ontslag heeft daarnaast te maken met het einde van vorig seizoen. Katwijk verloor liefst vijf keer uit de laatste negen duels en eindigde op plek vier in de competitie, met 21 punten achterstand op rivaal Quick Boys. Ook de voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep niet zoals gewenst.

Zo verloor Katwijk onder meer van Zwaluwen (1-2) en FC Lisse (1-3). Ook tegen Sportlust’46 (2-3) en Kozakken Boys (0-3) ging de ploeg ten onder in de oefencampagne. Tegen Jong ADO Den Haag en Jong Excelsior wist Katwijk dan wel weer te winnen, terwijl er tegen Eredivisionist FC Volendam zelfs werd gelijkgespeeld (1-1).