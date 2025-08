John van 't Schip razendsnel op straat gezet bij Armenië

John van 't Schip is niet langer de bondscoach van Armenië, zo melden journalisten uit het land. De Nederlander begon in februari aan zijn nieuwe klus, met Aron Winter als zijn assistent, maar is nu al de laan uitgestuurd. Het nieuws is nog niet officieel bevestigd.

Het was voor Van 't Schip zijn eerste klus sinds zijn vertrek bij Ajax in november vorig jaar. Hij stond bij vier wedstrijden aan het roer. In de Nations League werd in maart tweemaal met forse cijfers verloren van Georgië (0-3 en 6-1), waardoor Armenië afdaalde naar Divisie C. In juni stond hij nog tweemaal langs de lijn. In een vriendschappelijke wedstrijd bleek Kosovo een maatje te groot (5-2), waarna Van 't Schip met een 2-2 gelijkspel tegen Montenegro zijn eerste succesje boekte. Dat resultaat heeft zijn baan niet kunnen redden.

De 61-jarige Van 't Schip werkte in het buitenland als trainer van Melbourne Heart, Guadalajara, Melbourne City en de nationale ploegen van Griekenland en Armenië. In Nederland had hij de leiding bij FC Twente, Jong Ajax, PEC Zwolle en Ajax (interim-basis). Wie Van 't Schip gaat opvolgen, is nog niet bekend. Armenië speelt volgende maand WK-kwalificatiewedstrijden tegen Portugal en Ierland.