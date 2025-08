Ook in komkommertijd blijft het een uitdaging

Met de Johan Cruijff Schaal achter ons komt er een einde aan de komkommertijd in het voetbal. Althans, bijna. De Duitsers noemen deze periode trouwens Sauregurkenzeit (ja, die pak je toch mooi even mee).

En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar voor mij als voetbalfan staat de zomerstop gelijk aan bezinning. Tijd voor pure reflectie, afschakelen en weer in een staat van helderheid komen waar je nog maanden op kunt teren.

Maar natuurlijk wilde ik op de meest onbeduidende momenten weten hoe de transfers van David Hancko en Oscar Gloukh ervoor stonden. En als je dan toch bezig bent, nog een paar extra artikelen erbij. Je voelt het al aankomen: de realiteit was iets minder zen.

Tijdens een redactie-etentje van FCUpdate was ik daarom nieuwsgierig. Welke berichten worden nou het meest gelezen? Waar gaat de interesse van de gemiddelde lezer naar uit? Ga gerust bij jezelf te rade, maar laten we er niet omheen draaien.

Naast transfergeruchten doen berichten uit de boulevardrubriek het steevast uitstekend. Vooral als het gaat om spraakmakende acties van voetballers of BN’ers uit hun liefdesleven (als je nu opluchting voelt: geniet er vooral even van).

De hunkering naar nieuwtjes is overal zichtbaar. Met de snelheid van Lucky Luke grijpen we naar onze telefoon, gemiddeld minstens tachtig keer per dag. Op de wc nog prima, maar in de trein, supermarkt of tijdens een gesprek voelt dat toch steeds minder aangenaam.

Maar een nieuw seizoen vraagt om nieuwe ambities, ook voor de voetbalverslaafde fan. Daarom hoop ik vooral te genieten van momenten die je niet wegklikt, maar juist opnieuw wilt zien. Een sprankje genialiteit (Yamal), een openhartig interview (Til) of een comeback van een gevallen talent (Ihattaren).

Of natuurlijk een sensationele overwinning van Telstar. Waar verheug jij je het meest op?

Jan-Willem Struik werkte tussen 2007 en 2015 als redacteur bij FCUpdate. In deze jaren zat hij bovenop het nieuws en de wedstrijden. Tegenwoordig schrijft hij korte columns, vaak met een persoonlijke noot, over wat zich tussen de linies van het voetbal afspeelt. Meer van hem lezen? Bekijk zijn blog.