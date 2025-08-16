Skye Stout (16) plots populairste voetbalster van Schotland, nadat foto van haar offline wordt gehaald

De Schotse voetbalster Skye Stout (16) tekende donderdag haar eerste profcontract bij Kilmarnock en dat had een feestelijke dag moeten worden. Ze kreeg echter te maken met een golf aan negatieve reacties. In de reacties onder de aankondiging op social media werd de jonge speelster uitgelachen en bespot vanwege haar acne. Daarna volgde echter een ongekende steunbetuiging.

De club besloot het bericht aanvankelijk zelfs te verwijderen nadat de reacties werden overspoeld met denigrerende opmerkingen. Daarmee raakte het feestelijke moment voor Stout op de achtergrond.

Het gedrag van de online trollen leidde echter tot een brede steunbetuiging uit de sportwereld. Organisatie Team Grassroots reageerde fel: "Een jonge speelster die haar eerste profcontract tekent, zou dit moment moeten koesteren. In plaats daarvan werd Skye vernederd door respectloze mensen die haar acne belachelijk maakten."

Artikel gaat verder onder video

Onder de vele reacties schreef Jamie Carragher: "Veel succes Skye." Oud-cricketster Kevin Pietersen moedigde haar aan met: "BE THE BEST, Skye! Go get it!!!" Ook Exeter City Women toonde solidariteit: "Veel succes in je eerste jaar in het seniorenvoetbal." Ook clubs als Chelsea, Olympique Lyonnais en Girondins Bordeaux wensen haar succes.

Zelfs voormalig First Minister van Schotland, Hamza Yusef, nam het voor haar op. "Skye heeft op haar zestiende al meer bereikt dan haar trollen ooit zullen doen”, schreef hij. "Stel je voor: een volwassen man die een zestienjarige uitmaakt. Wat een treurig, pathetisch en ongelukkig leven moet je dan leiden."

Nadat Kilmarnock het bericht over Skye verwijderde, is een post van 1 augustus - met een afbeelding van het programma van augustus - de meest recente Instagram-publicatie. Onder het bericht staan talloze reacties van mensen die Skye succes wensen, vragen om updates over haar carrière en vragen om het originele bericht in ere te herstellen. Zo is Skye plots uitgegroeid tot de populairste speelster in Schotland.

© Instagram