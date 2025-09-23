Bliksemontslag voor Erwin van de Looi (53)

Erwin van de Looi is per direct ontslagen door NK Olimpija Ljubljana. De Sloveense topclub heeft al na anderhalve maand (!) genoeg gezien van de Nederlandse trainer.

De 53-jarige Van de Looi vertrok afgelopen zomer bij Heracles Almelo en vond in augustus in de Sloveense hoofdstad zijn eerste avontuur in het buitenland. Olimpija werd vorig seizoen kampioen en hoopte met de voormalig bondscoach van Jong Oranje de competitiefase van de Conference League te bereiken. In de play-offs struikelde het elftal van Van de Looi echter over het Armeense FC Noah, dat zowel in Slovenië (1-4) als in eigen huis (3-2) te sterk bleek.

Ook in de competitie kende Van de Looi een valse start. Op het moment dat hij instapte had Olimpija al vier wedstrijden gespeeld, maar van de vijf wedstrijden die de Nederlander leidde werd er maar één gewonnen. Afgelopen zaterdag werd op eigen veld verloren van NK Bravo (1-2), waardoor de regerend kampioen momenteel de vijfde plaats bezet. De nederlaag wordt Van de Looi nu fataal: Olimpija maakt maandag bekend dat Van de Looi per direct op straat is gezet.

Van de Looi werkte in Nederland als hoofdtrainer bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Tussen 2018 en 2023 fungeerde hij als bondscoach van Jong Oranje. Met FC Groningen won hij in 2015 de KNVB Beker, door in de finale in De Kuip af te rekenen met PEC Zwolle (2-0).