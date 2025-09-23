Lothar Matthäus (64) verschijnt met piepjonge nieuwe liefde op Ballon d'Or-gala

Het Duitse voetbalicoon baarde maandagavond opzien bij het Ballon d'Or-gala. De 150-voudig international van Die Mannschaft verscheen met zijn nieuwe vriendin, het 38 jaar jongere (!) model Theresa Sommer, op de feestelijke avond waarop de grootste individuele prijs in het mondiale voetbal ontving.

Matthäus kent een op z'n zachtst gezegd turbulent liefdesleven. De vroegere middenvelder scheidde in 2021 van Anastasia Klimko, zijn vijfde (!) vrouw. Met de Wit-Russische was hij sinds 2014 getrouwd en kreeg hij een zoon. Met zijn eerste vrouw Silvia, van wie hij in 1992 scheidde, had hij al twee dochters. Het huwelijk met zijn tweede vrouw Lolita Morena, dat strandde in 1999, leverde hem eveneens een zoon op.

In april van dit jaar werd Matthäus voor het eerst gespot in aanwezigheid van de 26-jarige Sommer, zo meldt de Daily Mail. De oud-voetballer en het model waren toen aanwezig bij een ski-evenement in Oostenrijk. Vier dagen later zaten ze ook samen op de tribune bij het Nations League-duel tussen Duitsland en Portugal in het stadion van Mattäus' vroegere werkgever Bayern München. Op vragen van BILD over zijn relatie met de 38 jaar jongere vrouw wilde het icoon destijds geen antwoord geven.

Matthäus beëindigde zijn rijke voetballoopbaan begin deze eeuw en kende daarna een weinig succesvolle trainerscarrière, waarin hij onder meer Partizan Belgrado en Rapid Wien onder zijn hoede had en fungeerde als bondscoach van Hongarije en Bulgarije. Sinds 2023 is hij mede-eigenaar van de Ghanese club Accra Lions. Daarnaast werkt Matthäus als analist voor de Duitse betaalzender Sky.