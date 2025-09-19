FC 26 prijsvergelijking: hier koop je de game het goedkoopst

De lancering van EA SPORTS FC 26 nadert en voetbalfans staan te popelen om de opvolger van FIFA in huis te halen. Maar waar koop je de game eigenlijk het goedkoopst? Wij zetten de prijzen van de populairste webshops op een rij, zodat jij niet te veel betaalt voor jouw versie van FC26.

Releasedatum en early access

De officiële release van FC26 staat gepland voor 26 september 2025. Fanatiekelingen die kiezen voor de Ultimate Edition mogen al een week eerder aftrappen: vanaf vandaag, vrijdag 19 september 2025. Die vroege toegang is wel duurder, een vertrouwde strategie van EA die trouwe fans beloont, maar tegelijkertijd dieper in de buidel laat tasten.

EA FC 26 prijzen per console

FC 26 op PlayStation 5

Bol.com: €69,-

Coolblue: €69,-

MediaMarkt: €69,99,-

Nedgame: €74,99,-

FC 26 op PlayStation4

Coolblue: €69,-

MediaMarkt: €69,99,-

Bol.com: €69,99,-

Nedgame: €74,99,-



FC 26 op Xbox

Coolblue: €69,-

MediaMarkt: €69,99,-

Bol.com: €69,99,-

Nedgame: €74,99,-

FC 26 op Nintendo Switch

Nedgame: €54,99,-

Coolblue: €59,-

Bol.com: €59,99,-

MediaMarkt: €59,99,-

FC 26 op Nintendo Switch 2

Nedgame: €64,99,-

Coolblue: €69,-

Bol.com: €69,99,-

MediaMarkt: €69,99,-

Opvallend: voor de Switch-versie is Nedgame met €54,99 het goedkoopst, terwijl op PlayStation en Xbox zowel Bol.com als Coolblue de beste prijs aanbieden: €69,-.

Wat krijg je voor je geld?

Naast de prijs zijn ook de nieuwe spelopties interessant. Spelers kunnen kiezen tussen de Competitive-modus – gericht op snelheid en scherpte in Ultimate Team en Clubs – of de Authentic-modus, die Career Mode en offline potjes dichter dan ooit bij het stadiongevoel brengt.

Inhoudelijk pakt EA wederom groots uit: met meer dan 20.000 spelers, 750 clubs en tientallen competities (waaronder Champions League, Premier League en La Liga) blijft FC26 de koning der voetbalgames. En dankzij de brede beschikbaarheid – van PS5 tot cloud via Amazon Luna – kan vrijwel iedere voetbalfan instappen.

