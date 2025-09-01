Live voetbal

Gullit schrikt van nieuw kapsel Makkelie: 'Ik herken hem niet meer!'

Danny Makkelie
Foto: © Imago
Dominic Mostert
1 september 2025, 20:58

Ruud Gullit is verrast door het nieuwe kapsel van Danny Makkelie. De scheidsrechter heeft zijn haren niet langer naar achteren gekamd, maar is naar de kapper gegaan en draagt het haar nu naar voren.

Makkelie had dit seizoen de leiding bij NEC - Excelsior (9 augustus), Go Ahead Eagles - Ajax (17 augustus) en PSV - FC Groningen (23 augustus). In al die wedstrijden was zijn korte kapsel al te zien, maar Gullit zegt er ‘niets over te hebben gelezen’. Hij herkende de scheidsrechter haast niet meer.

“Ik wist niet wie het was! Het lijkt wel een toupetje”, zegt Gullit maandagavond bij Rondo. “Het viel mij op. Het is een heel apart kapseltje. Ik moest echt kijken. Van hé, dit is wel heel nieuw! Ik vond het opvallend.” Marco van Basten spreekt van een ‘hele nieuwe look’ en Ronald de Boer vraagt lachend: “Heeft hij een nieuwe vriendin?”

Gullit vindt niet dat Makkelie zijn haar weer naar achteren moet kammen. “Nee hoor. Ik vind het wel oké, maar ik moest eraan wennen. Ik dacht: wie is dit?!”

Hieronder het oude kapsel van Makkelie.

Scheidsrechter Danny Makkelie
© Imago
1 reactie
Hahahahahaha en jullie dan
996 Reacties
793 Dagen lid
7.099 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
avatar

Gullit slikt zeker ook andere pilletjes dan die van de reclame als tie Makkelie niet meer herkend

