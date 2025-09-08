Spaanse voetballer die tweemaal kanker overwon voor tien maanden geschorst

mag tien maanden niet voetballen. Dat heeft de UEFA maandag bekendgemaakt. De verdediger van Athletic Bilbao werd betrapt op het nemen van een verboden middel.

Álvarez is al heel zijn carrière een stabiele factor voor de club uit Bilbao. In augustus 2014 maakte hij zijn debuut voor Athletic en vervolgens maakte hij nooit een transfer. Wel lag hij er tweemaal een tijdje uit: in 2016 en 2017 overwon hij teelbalkanker, waarna hij in het laatstgenoemde weer te maken kreeg met een kankerdiagnose. Begin 2018 maakte hij weer zijn opwachting voor de club uit het Spaanse Baskenland.

De verdediger stond afgelopen seizoen met Bilbao in de halve finales van de Europa League, maar testte toen positief op gebruik van canrenone. Met dit middel wordt de urineafscheiding bevorderd, maar het wordt ook gebruikt om doping te verbergen.

In de rechtzaal vertelde Álvarez dat hij canrenone onbewust innam via medicijnen die hij innam om haaruitval tegen te gaan. Dit laatste deed hij dan weer vanwege de gevolgen van teelbalkanker. De UEFA strijkt echter niet over zijn hart en heeft de Spanjaard tien maanden geschorst. Vanaf 2 april 2026 mag hij weer in actie komen.