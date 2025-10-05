Bizar: Excelsior-speelster krijgt rode kaart omdat ze haar veter strikt

Een opmerkelijk tafereel zondag in de Azerion Vrouwen Eredivisie. Excelsior-speelster Djennah Cherif ontving zondag een tweede gele kaart van scheidsrechter Julia van Es, omdat ze haar veter ging strikken.

Cherif kreeg van de scheidsrechter in de 80ste minuut van de wedstrijd haar eerste gele kaart. Vervolgens slingerde arbiter Van Es haar in de 90ste minuut van de wedstrijd nog een keer op de bon. Cherif ging kort haar veter strikken, maar dat werd niet geaccepteerd door de arbiter.

Scheidsrechter Van Es zag dit namelijk aan als tijdrekken. Vervolgens moest Cherif in de allerlaatste minuut bij een 0-0 stand het veld verlaten. Vanuit de kleedkamer zag ze dat het in de slotfase alsnog misging voor Excelsior. Tegenstander PEC Zwolle won door een doelpunt in de 95ste minuut de wedstrijd: 0-1.

Bekijk hieronder de beelden van het opvallende moment: