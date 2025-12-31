Voormalig topvoetballer Roberto Carlos (52) is met spoed aan zijn hart geopereerd. Dat melden meerdere Spaanse en Braziliaanse media. De ex-linksback verkeert buiten levensgevaar, maar blijft voorlopig ter observatie in het ziekenhuis.

Aanvankelijk liet Roberto Carlos zich onderzoeken vanwege een mogelijke bloedprop in zijn been. Tijdens een uitgebreide MRI-scan bleek echter dat zijn hart ernstig verzwakt was en niet goed functioneerde. Dit leidde tot een acute operatie, die mede door complicaties ongeveer drie uur in beslag nam. Tijdens de ingreep werd een stent geplaatst om de bloedtoevoer naar zijn hart te herstellen.

Volgens bronnen dichtbij de familie is de voormalig sterspeler stabiel, maar zal hij minimaal 48 uur onder observatie in het ziekenhuis blijven.

Roberto Carlos maakte naam als wereldvoetballer bij onder andere Real Madrid, waar hij tien seizoenen speelde en drie keer de Champions League veroverde. In 2002 won hij met Brazilië het WK. Na zijn actieve loopbaan nam hij in 2016 afscheid bij het Indiase Delhi Dynamos en werkt hij tegenwoordig in marketing en management bij zijn voormalige club Real Madrid.