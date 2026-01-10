Hugo Borst choqueert studio met vunzige opmerking over geslachtsdeel van Mario Been

Het gaat zaterdagavond in De Eretribune van ESPN over de vrieskou waarin de wedstrijden dit weekend in de Eredivisie worden gespeeld. Hugo Borst maakt van de gelegenheid gebruik om een vunzige grap te maken over Mario Been, tot grote hilariteit aan tafel.

De wedstrijd tussen NEC en FC Utrecht werd vrijdagavond afgelast, maar verder heeft de KNVB besloten om alle wedstrijden door te laten gaan, ondanks dat de temperatuur dit wekeend in stadions kan afzakken wel min tien graden Celsius. Onder meer NAC Breda was daar ontstemd over: die ploeg speelt zaterdagavond in het hoge noorden tegen FC Groningen.

“Ik vind dat je dit wel meegemaakt moet hebben als je een echte romanticus wil zijn. Dan moet je ook die ijskou hebben meegemaakt”, zegt Borst over het spelen en bijwonen van wedstrijden onder zulke extreme weersomstandigheden. “Je moppert en je gaat stampvoeten. Je voelt letterlijk de elementen binnendringen.”

Danny Koevermans vertelt dat hij het als voetballer niet erg vond om in de kou te spelen: “Als je speelt in de kou is het prima, maar ik zag de spelers net op de bank zitten (bij AZ - FC Volendam, red.)… De voetbalschoenen deed je dan niet aan, want je voeten en tenen bevroren dan.”

Dan komt Borst uit de hoek met een vunzige grap, gericht aan de eveneens aanwezige Mario Been: “Van Mario bestaat het verhaal dat ze zijn eikel helemaal inzwachtelden bij zo’n wedstrijd, omdat hij zo flink geschapen is. Toch?”

De opmerking van Borst leidt tot gelach én ongemak aan tafel. Been zelf kan er wel om lachen: “Daar is niet veel meer van over. Hahaha.”