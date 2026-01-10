Opsteker voor Hato: oud-Ajacied maakt zeer fraaie eerste Chelsea-goal

heeft zaterdagavond op zeer fraaie wijze zijn eerste doelpunt voor Chelsea gemaakt. In het FA Cup-duel met Charlton Athletic pegelde de afgelopen zomer van Ajax overgekomen verdediger vlak voor rust de 0-1 tegen de touwen.

Chelsea telde afgelopen zomer zo'n 45 miljoen euro neer om de nog altijd maar 19-jarige Hato weg te plukken uit Amsterdam. Vooralsnog wil het in Londen echter nog niet echt vlotten voor de geboren Rotterdammer: onder manager Enzo Maresca kreeg Hato de afgelopen maanden maar mondjesmaat de kans om zich te laten zien.

Artikel gaat verder onder video

Maresca is inmiddels echter ontslagen en vervangen door Liam Rosenior, die zaterdagavond in het uitduel bij Charlton op de bank debuteert. De Engelsman, overgekomen van RC Strasbourg, bedeelde Hato direct een basisplaats toe. De Nederlander betaalde het vertrouwen terug door op slag van rust de score te openen. Hato nam een afgeslagen voorzet ineens op de pantoffel en liet Charlton-keeper Will Mannion volstrekt kansloos: 0-1.

Na rust verdubbelde Tosin Adarabioyo vervolgens de voorsprong voor The Blues, waarna de thuisploeg via Miles Leaburn iets terugdeed. Voormalig Barcelona-speler Marc Guiu herstelde even later de marge van twee, waardoor Chelsea op het moment van schrijven een 1-3 voorsprong te pakken heeft.