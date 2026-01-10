NAC Breda lijkt het er niet mee eens te zijn dat het uitduel bij FC Groningen van zaterdagavond, ondanks het winterse weer, 'gewoon' wordt gespeeld. De hekkensluiter van de Eredivisie schrijft op de clubsite nadrukkelijk dat de KNVB en de thuisploeg dat besluit hebben genomen en waarschuwt de supporters voor 'absurde en unieke weersomstandigheden'. In de Euroborg wordt vanavond een gevoelstemperatuur van -15 graden (!)voorspeld.

Afgelopen woensdag zette de KNVB reeds een streep door de vrijdagavondwedstrijd in de Eredivisie, die tussen N.E.C. en FC Utrecht. Ook alle wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie van die dag werden op dat moment afgelast. Een dag later werden ook de drie wedstrijden op het tweede niveau van zaterdag uit het programma gehaald, maar de overige acht Eredivisiewedstrijden van dit weekend gaan zaterdag en zondag - vooralsnog - wél 'gewoon' door.

Voormalig FC Groningen-directeur Hans Nijland sprak op sociale media schande van het besluit van de KNVB. "Waanzin dat er dit weekend gevoetbald wordt", schreef de man die twee jaar geleden een gooi deed naar het bondsvoorzitterschap. "Rijkswaterstaat waarschuwt tachtig keer per dag: niet de weg op. Wat zegt de KNVB? Voetballen. Dus supporters vrieskou en gladde wegen trotseren", aldus Nijland.

NAC lijkt het met Nijland eens te zijn en schrijft op de clubsite: "In lijn met de regelgeving heeft de thuisspelende partij (FC Groningen) in overleg met de KNVB besloten de wedstrijd in Groningen (21.00 uur) door te laten gaan." De Bredase club drukt de meereizende fans op het hart om rekening te houden met de 'absurde en unieke weersomstandigheden' die zij onderweg naar Groningen, in het stadion maar vooral op de terugweg naar Breda kunnen verwachten.

NAC: 'Kleed je zo warm mogelijk aan, neem eten, drinken en dekens mee'

"Er zijn honderden NAC-supporters die in de nachtelijke uren terug naar huis moeten. Een flinke portie NOAD (Niet Opgeven Altijd Doorgaan, red.) is de supportersschare natuurlijk niet vreemd, maar NAC wil iedereen met klem verzoeken zich zo warm als mogelijk aan te kleden en absoluut rekening te houden met ontberingen op de terugweg. NAC ziet alle supporters graag heelhuids terugkeren op het eigen honk", schrijft de club. De fans wordt aangeraden extra eten en drinken en dekens mee te nemen, voor mochten ze onderweg onverhoopt stranden.

FC Groningen: 'Wij bepalen niet of wedstrijd wordt afgelast of niet'

Ook de thuisploeg komt met een waarschuwing voor diegenen die vanavond de kou gaan trotseren om FC Groningen - NAC Breda in het stadion te bekijken. "Neem de tijd voor je reis, kleed je warm aan en wees alert in en om het stadion. Een ieder maakt zelf de keuze en afweging of hij of zij het verantwoord vindt om naar de wedstrijd te komen", schrijft de club. FC Groningen schuift de verantwoordelijkheid voor het doorgaan van de wedstrijd overigens af: "De KNVB verwacht van de thuisspelende clubs dat zij er alles aan doen om de wedstrijd te kunnen laten doorgaan. Het is dus niet FC Groningen die bepaalt of een wedstrijd afgelast wordt of niet", aldus De Trots van het Noorden.