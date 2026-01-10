Hans Nijland begrijpt absoluut niet dat de KNVB ervoor heeft gekozen om de wedstrijden van zaterdag en zondag in de Eredivisie vooralsnog door te laten gaan. De voormalig directeur van FC Groningen haalt aan dat Rijkswaterstaat de afgelopen dagen bleef herhalen dat mensen alleen bij noodzaak de weg op moesten gaan.

Nederland werd afgelopen week geteisterd door hevige sneeuwval, waarna de KNVB besloot om alle wedstrijden in het betaald voetbal van vrijdagavond af te gelasten. Ook de wedstrijden van zaterdag en zondag in de Keuken Kampioen Divisie werden afgelast. De duels in de Eredivisie gaan, vooralsnog, wel door.

Daar is Nijland het absoluut niet mee eens. “Waanzin dat er dit weekend gevoetbald wordt”, begint de voormalig bestuurder van FC Groningen op X. “Rijkswaterstaat waarschuwt tachtig keer per dag: niet de weg op. Wat zegt de KNVB? Voetballen. Dus supporters vrieskou en gladde wegen trotseren.”

In het noorden van het land gold tot zaterdagochtend 9.00 uur code oranje, maar dat is inmiddels omgezet in code geel wegens verraderlijke gladheid. Deze waarschuwing is het hele weekend in heel Nederland van kracht.

De KNVB gaat er momenteel nog steeds van uit dat de wedstrijd tussen FC Groningen en NAC Breda in het noorden doorgaat. “We zijn positief over het doorgaan van deze wedstrijd. Het veld is goed, de teams willen spelen en er is geen weercode die voor een andere beslissing zorgt”, laat de bond weten aan Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

