Aad de Mos heeft last van een hartritmestoornis, zo maakt hij bekend in gesprek met Story. De voormalig voetballer en trainer deed in het verleden veel aan hardlopen, maar moest hier vanwege zijn aandoening mee stoppen.

De Mos stopte in de zomer van 2010 als trainer, na een korte periode aan het roer bij Sparta. De inmiddels 78-jarige oud-verdediger is nog altijd heel sportief, zo vertelt hij aan Story. “Ik ga nog steeds naar de sportschool”, geeft hij aan. Tot een paar jaar was hij regelmatig hardlopend te vinden op onverharde paden. “Maar daar moest ik van mijn artsen mee stoppen.”

Artikel gaat verder onder video

Dit besluit werd genomen omdat De Mos kampt met een hartritmestoornis, zo vertelt hij. “Daar slik ik elke dag een pilletje voor. Mijn hartslag mag niet meer te hoog worden”, gaat de oud-trainer verder. Om toch te kunnen blijven sporten, moest hij een nieuwe hobby zoeken: yoga. “Dat doe ik meerdere keren per week. Ik let daarbij ook op mijn ademhaling en slaap daardoor beter en langer. Dat is top.”

Ook zijn vrouw Gerarda sport veel, maar ze gaan niet naar dezelfde sportschool. “Als we samen sporten, letten we te veel op elkaar.” De Mos is nu zo’n vijftig jaar samen met zijn vrouw. “Het werkt heel goed tussen ons. Mijn vrouw en ik staan hetzelfde in het leven. We hebben het fijn samen, en genieten volop van onze kinderen en kleinkinderen.”