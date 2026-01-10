Live voetbal

Borges vergelijkt zichzelf met Conceição: ‘Eerste jaar in buitenland moeilijk voor Portugezen’

Gonçalo Borges van Feyenoord
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 januari 2026, 08:58

Gonçalo Borges maakt de verwachtingen bij Feyenoord vooralsnog niet waar en dat weet hij zelf ook. De aanvaller, die afgelopen zomer voor elf miljoen euro overkwam van FC Porto, geeft aan dat veel Portugezen het in hun eerste seizoen in het buitenland lastig hebben. Borges heeft er vertrouwen in dat hij zich in de tweede seizoenshelft meer kan laten zien.

Feyenoord betaalde afgelopen zomer elf miljoen euro voor de komst van Borges, waardoor de verwachtingen hooggespannen waren. “Maar ik was niet bezig met het verwachtingspatroon van mensen. De transfersom die voor mij is neergelegd, daar had ik geen invloed op”, maakt de buitenspeler duidelijk aan het Algemeen Dagblad. “Ik snap wel dat mensen dan meteen prestaties willen zien. Maar ik kwam echt in een andere wereld terecht. Portugal is geen Nederland en andersom.”

Artikel gaat verder onder video

Zo moest Borges het in Nederland stellen zonder zijn familie om zich heen, wat als ‘echte familiejongen’ best lastig is. “In Nederland moest ik wennen aan het eten, het weer, het voetbal. Ik snap ook wel dat als ik transfervrij was gekomen, dat mensen dan hadden gedacht en gezegd: geef Gonçalo Borges de tijd, verwacht niet te veel.” In zijn eerste periode sprak Borges regelmatig met Celton Biai, de doelman van FC Dordrecht die hij kent uit de jeugdelftallen van Portugal. “Celton zei: ‘De eerste zes maanden waren zo ontzettend moeilijk’. Er zijn meer Portugese spelers die het eerste jaar in het buitenland lastig vonden.”

De aanvaller neemt Francisco Conceição en Alexandre Penetra als voorbeelden. Eerstgenoemde werd door Ajax overgenomen van FC Porto, maar wist in Amsterdam niet te slagen. Inmiddels is hij Portugees international en speelt hij bij Juventus. Ook Penetra had wat tijd nodig om te aarden bij AZ. “Natuurlijk is het niet zo dat Conceição niet goed genoeg was voor Ajax”, geeft Borges aan. “Ik zie het zo: als een speler in de juiste omgeving zit, kan hij van topniveau zijn. Maar als het een verkeerde omgeving is, hoe kort dat ook is, dan is het soms maar een doodgewone, doorsnee speler. Een speler moet alles geven, maar de juiste omstandigheden kunnen hem ver brengen.”

Gonçalo Borges

Gonçalo Borges
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (29 mrt. 2001)
Positie: AM (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
2
2024/2025
Porto
26
2
2023/2024
Porto
17
0
2022/2023
Porto II
17
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

