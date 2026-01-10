maakt de verwachtingen bij Feyenoord vooralsnog niet waar en dat weet hij zelf ook. De aanvaller, die afgelopen zomer voor elf miljoen euro overkwam van FC Porto, geeft aan dat veel Portugezen het in hun eerste seizoen in het buitenland lastig hebben. Borges heeft er vertrouwen in dat hij zich in de tweede seizoenshelft meer kan laten zien.

Feyenoord betaalde afgelopen zomer elf miljoen euro voor de komst van Borges, waardoor de verwachtingen hooggespannen waren. “Maar ik was niet bezig met het verwachtingspatroon van mensen. De transfersom die voor mij is neergelegd, daar had ik geen invloed op”, maakt de buitenspeler duidelijk aan het Algemeen Dagblad. “Ik snap wel dat mensen dan meteen prestaties willen zien. Maar ik kwam echt in een andere wereld terecht. Portugal is geen Nederland en andersom.”

Zo moest Borges het in Nederland stellen zonder zijn familie om zich heen, wat als ‘echte familiejongen’ best lastig is. “In Nederland moest ik wennen aan het eten, het weer, het voetbal. Ik snap ook wel dat als ik transfervrij was gekomen, dat mensen dan hadden gedacht en gezegd: geef Gonçalo Borges de tijd, verwacht niet te veel.” In zijn eerste periode sprak Borges regelmatig met Celton Biai, de doelman van FC Dordrecht die hij kent uit de jeugdelftallen van Portugal. “Celton zei: ‘De eerste zes maanden waren zo ontzettend moeilijk’. Er zijn meer Portugese spelers die het eerste jaar in het buitenland lastig vonden.”

De aanvaller neemt Francisco Conceição en Alexandre Penetra als voorbeelden. Eerstgenoemde werd door Ajax overgenomen van FC Porto, maar wist in Amsterdam niet te slagen. Inmiddels is hij Portugees international en speelt hij bij Juventus. Ook Penetra had wat tijd nodig om te aarden bij AZ. “Natuurlijk is het niet zo dat Conceição niet goed genoeg was voor Ajax”, geeft Borges aan. “Ik zie het zo: als een speler in de juiste omgeving zit, kan hij van topniveau zijn. Maar als het een verkeerde omgeving is, hoe kort dat ook is, dan is het soms maar een doodgewone, doorsnee speler. Een speler moet alles geven, maar de juiste omstandigheden kunnen hem ver brengen.”