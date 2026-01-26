MediaMarkt betaalt de btw: deze producten zijn flink afgeprijsd

Deze week pakt MediaMarkt groots uit: de winkel neemt de btw voor zijn rekening op een groot aantal producten. Dat levert consumenten een flink prijsvoordeel op. Wie slim shopt, profiteert hierdoor van een voordeel dat oploopt tot 17,36 procent.

Alle aanbiedingen zijn te vinden op de speciale pagina op de website van MediaMarkt. Wij zetten een selectie van populaire producten op een rij die tijdens deze actie extra interessant zijn.

Dit artikel bevat affiliate links. Als je via deze link een aankoop doet, ontvangt FCUpdate een commissie, zonder extra kosten voor jou.

Van koffie in de ochtend tot topbeeld in de avond

© MediaMarkt

Voor koffieliefhebbers is de De’Longhi Magnifica Start een bekende naam. Dit volautomatische koffiezetapparaat staat bekend om zijn betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Tijdens de btw-actie wordt het prijsverschil direct voelbaar, waardoor deze machine ineens binnen bereik komt voor wie al langer twijfelde over een upgrade van het aanrecht: van €419 naar €346,26.

Ook op televisiegebied valt er veel te halen. Zo is de Hisense 75U72Q ULED TV (van €1099 naar €908,21) een indrukwekkend grote blikvanger voor de woonkamer. Met zijn 75 inch schermformaat is dit een toestel dat vooral sport en films volledig tot hun recht laat komen. Voor wie absolute beeldkwaliteit zoekt, is er de LG OLED65G56LSAEU (van €2499 naar €2065,17) OLED blijft de standaard als het gaat om contrast en zwartwaarden, en dankzij het btw-voordeel wordt deze premium-tv een stuk toegankelijker.

Smartphones, tablets en streaming: slim upgraden

Op smartphonegebied springen twee modellen eruit. De Samsung Galaxy A56 5G (van €379 naar €313,21) biedt een sterke balans tussen prestaties en prijs en is geschikt voor wie een vlotte, moderne telefoon zoekt zonder meteen in het topsegment te belanden. Datzelfde geldt voor de Samsung Galaxy A26 5G, die tijdens deze actie eveneens aantrekkelijk geprijsd is (van €239 naar €197,51)

© MediaMarkt

Wie liever op een groter scherm leest, werkt of streamt, kan kijken naar de Samsung Galaxy Tab S10 Lite (van €362 naar €299,16). Met zijn ruime opslag en heldere display is dit een veelzijdige tablet voor thuisgebruik.

Een populair product is de Google Chromecast TV Streamer 4K (van €119 naar €98,34) Met dit compacte apparaat maak je van vrijwel elke tv een volwaardige smart-tv, ideaal voor streamingdiensten, sportuitzendingen en highlights.

Gaming, geluid en keukenapparatuur

Ook voor gamers en liefhebbers van goed geluid is er voordeel te behalen. Het MSI MAG 27CQ6F beeldscherm (van €139 naar €114,87) biedt een hoge verversingssnelheid en scherpe resolutie, terwijl de Logitech G-headset (van €48,99 naar 40,49) en Logitech G502-muis (van €44 naar €36,36) bekende keuzes zijn voor wie zijn setup wil verfijnen.

In de keuken is de Ninja AF300EU Airfryer (van €140 naar €115,70) een populaire allrounder voor wie snel en gezonder wil koken. En voor beter geluid bij films en sportwedstrijden is de JBL Cinema SB560 soundbar (van €229,99 naar €190,06) een logische toevoeging aan de woonkamer.

Voorwaarden:

Minimale besteding is €25. Actie geldig op deelnemende producten. Info en voorwaarden in de winkel en op Mediamarkt.nl.