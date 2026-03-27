Live voetbal 3

Materiaalman Jong Oranje gaat de mist in met shirt van doelman Tom de Graaff

27 maart 2026, 19:38
Jong Noorwegen - Jong Oranje
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Een opvallende fout van de materiaalman van Jong Oranje. De achternaam van doelman Tom de Graaff stond verkeerd gespeld op zijn shirt.

De Graaff speelde eerder al twee interlands voor Jong Oranje, maar toch ging het mis bij de spelling van zijn naam. Tijdens de wedstrijd tegen de leeftijdgenoten van Noorwegen is te zien dat zijn achternaam met één F is gespeld: ‘Tom de Graaf’.

In het duel met Noorwegen speelt De Graaff een opvallende rol. Voorafgaand aan de 1-0 van Noorwegen leverde de keeper de bal in bij de tegenstander. Vijf minuten na de pauze had de PEC Zwolle-keeper een goede redding in huis op een inzet van Sindre Walle Egeli.

© ESPN

Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Tom de Graaff

Team: PEC
Leeftijd: 21 jaar (10 dec. 2004)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PEC
26
0
2024/2025
Jong Utrecht
22
0
2024/2025
Utrecht
0
0
2023/2024
Ajax
0
0

Meer info

