Een opvallende fout van de materiaalman van Jong Oranje. De achternaam van doelman stond verkeerd gespeld op zijn shirt.

De Graaff speelde eerder al twee interlands voor Jong Oranje, maar toch ging het mis bij de spelling van zijn naam. Tijdens de wedstrijd tegen de leeftijdgenoten van Noorwegen is te zien dat zijn achternaam met één F is gespeld: ‘Tom de Graaf’.

In het duel met Noorwegen speelt De Graaff een opvallende rol. Voorafgaand aan de 1-0 van Noorwegen leverde de keeper de bal in bij de tegenstander. Vijf minuten na de pauze had de PEC Zwolle-keeper een goede redding in huis op een inzet van Sindre Walle Egeli.