De ideale setup voor de eerste WK-wedstrijd van Oranje? Met deze MediaMarkt-deals ben je klaar voor de aftrap

De eerste WK-wedstrijd van Oranje komt steeds dichterbij. De opstellingen worden besproken, de voorspellingen vliegen je om de oren en langzaam begint het bekende gevoel terug te komen: dit zou zomaar een bijzondere voetbalzomer kunnen worden.

Maar laten we eerlijk zijn. Een WK-avond staat of valt niet alleen met wat er op het veld gebeurt. Ook thuis wil je dat alles klopt. Het beeld. De snacks. De sfeer. En voor wie na het laatste fluitsignaal zelf nog een potje voetbal wil spelen, mag ook de spelcomputer niet ontbreken.

Precies daarom zijn we eens in de WK-deals van MediaMarkt gedoken. Onder het motto "Sorry, maar het is WK" pakt MediaMarkt deze zomer uit met acties op onder meer televisies, audio en huishoudelijke apparaten.

© MediaMarkt

Stap 1: begin met een groter scherm

Een WK kijk je niet op een scherm waar je de rugnummers nauwelijks kunt lezen. Zeker niet als Oranje straks voor het eerst het veld op stapt.

De TCL 55T69C QLED Google TV is daarom precies het soort televisie dat goed past bij een WK-upgrade. Met 55 inch heb je genoeg schermoppervlak om wedstrijden echt tot leven te laten komen, terwijl QLED-technologie zorgt voor heldere kleuren en een scherp beeld.

Of het nu gaat om een bekeken vrije trap van Depay of een redding van Bart Verbruggen: dit zijn de momenten die je niet wilt missen.

Stap 2: zorg dat de snacks geregeld zijn

Geen WK zonder snacks.

Sterker nog: een verlenging zonder snacks is misschien wel erger dan een tegengoal in de 89e minuut.

Daarom is de Cosori XXL Dual Basket Airfryer zo'n logische toevoeging aan een voetbalavond. Dankzij de dubbele lades kun je meerdere gerechten tegelijk bereiden. Friet aan de ene kant, bitterballen aan de andere. Of kipnuggets, kaassoufflés en alles wat verder op tafel moet verschijnen.

Zo hoef je tijdens een spannende slotfase niet continu heen en weer naar de keuken te rennen.

© MediaMarkt

Stap 3: voorkom streamingstress

We kennen het allemaal. De wedstrijd begint, iedereen zit klaar en precies op dat moment besluit de techniek tegen te werken.

Met de Google Chromecast TV Streamer 4K maak je van vrijwel iedere televisie een slimme streaming-tv. Handig voor supporters die gebruikmaken van streamingdiensten, uitzendingen willen casten of gewoon een gebruiksvriendelijkere kijkervaring zoeken.

Niet het spannendste product van deze lijst, misschien wel één van de meest praktische.

Stap 4: de derde helft bestaat ook

Stel dat Oranje wint.

Dan stopt de avond natuurlijk niet direct na het laatste fluitsignaal.

Voor veel voetbalfans begint daarna de derde helft: nabeschouwen, hoogtepunten terugkijken, discussiëren over de wissels en nog even genieten van de overwinning.

En wat past daar beter bij dan EA Sports FC 26 ?

De nieuwste voetbalgame verschijnt dit jaar opnieuw met de grootste competities, clubs en spelers ter wereld. Perfect om na een WK-wedstrijd nog één keer het veld op te stappen en te bewijzen dat jij die kansen wél had afgemaakt.

Sorry, maar het is WK

Een grotere televisie? Sorry, maar het is WK.

Een airfryer voor de wedstrijdsnacks? Sorry, maar het is WK.

Een Chromecast omdat niemand zin heeft in technische problemen vlak voor de aftrap? Je raadt het al.

Het WK komt maar één keer in de vier jaar voorbij. Dan mag je best zorgen dat je er goed voor zit.

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