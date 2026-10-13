Nieuw, populair of voordelig: 3 elektrische Super Deals van Broekhuis

Broekhuis zet 3 auto’s in de Super Deals, met private lease vanaf € 249 per maand. De Hyundai IONIQ 3 is het nieuwste model van het drietal, de Volkswagen T-Roc is een populaire keuze en de Leapmotor T03 is de voordeligste manier om elektrisch te gaan rijden. We hebben de 3 deals naast elkaar gelegd, zodat je in een paar minuten ziet welke auto bij jou past.

Dit zijn de prijzen

Alle Super Deals-bedragen gelden bij 5.000 kilometer per jaar, inclusief btw. Bij de IONIQ 3 en de T03 hoort een looptijd van 72 maanden, bij de T-Roc 60 maanden. Wil je meer kilometers of een andere looptijd? Die stel je zelf in op de pagina van de auto, en het maandbedrag past zich daarop aan. De Super Deals lopen tot en met 24 oktober 2026.

Hyundai IONIQ 3: de nieuwste

De IONIQ 3 is het nieuwste elektrische model in dit rijtje. Het is een compacte hatchback met 5 deuren, een automaat, een accu van 42 kWh en 147 pk. Daarmee is hij de krachtigste van de 2 elektrische auto’s in dit overzicht. Bij Broekhuis kies je uit 5 uitvoeringen en een ruime kleurkeuze. Voor wie graag als eerste in een nieuw model rijdt, is dit de auto. De IONIQ 3 rijd je vanaf € 399 per maand.

Volkswagen T-Roc: de populaire keuze

De Volkswagen T-Roc is een SUV die bij Broekhuis-rijders populair is. Broekhuis biedt hem aan als Limited Edition, met een 1.5 eTSI mild hybrid motor en een 7-traps DSG automaat. Bij een mild hybrid rijd je op benzine, en een klein elektrisch systeem helpt de motor bij het optrekken. Dat scheelt brandstof, en je hoeft de auto nooit aan de laadpaal te hangen. Wil je nog niet volledig elektrisch rijden, dan is dit de auto in dit rijtje.

De Limited Edition is ruim uitgerust. Bovenop de standaarduitrusting die alle 3 de auto’s hebben, krijg je onder meer:

Cruise control en een regensensor

Parkeersensoren voor en achter

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Lichtmetalen velgen, dakdragers en getint glas

Een in hoogte verstelbare stoel met lendesteun

Armsteunen voor en achter

Hoofdairbags, een alarm en traction control

De T-Roc rijd je vanaf € 449 per maand, bij 60 maanden en 5.000 kilometer per jaar.

Leapmotor T03: de voordeligste

De Leapmotor T03 is de voordeligste auto van het drietal. Deze compacte elektrische auto heeft 5 deuren, een automaat, een accu van 37,3 kWh en 95 pk. Door zijn formaat is hij handig voor korte ritten en parkeren in de stad. De metallic lak in Caribbean Blue kost niets extra. Met € 249 per maand heeft de T03 het laagste maandbedrag van deze 3 deals.

Standaard op alle 3

Alle 3 de auto’s hebben centrale deurvergrendeling, elektrische ramen voor, airbags voor bestuurder en passagier, zijairbags voorin, een neerklapbare achterbank en automatische climate control.

Alles zit al in de prijs

Bij private lease via Broekhuis betaal je één vast bedrag per maand. Daarin zit:

All-risk verzekering, geldig in alle landen op de groene kaart

Onderhoud bij de dichtstbijzijnde (Broekhuis) merkdealer

Schadeafhandeling via 16 autoschadebedrijven in heel Nederland

Wegenbelasting, gebaseerd op het tarief van 2026

24/7 pechhulp in binnen- en buitenland

Vervangend vervoer als je auto langer dan 72 uur in de garage staat

Broekhuis Lease heeft het Keurmerk Private Lease. Dat betekent onder meer eerlijke voorwaarden en 14 dagen bedenktijd na het afsluiten.

Welke past bij jou?

Wil je in het nieuwste model rijden en vind je vermogen belangrijk? Dan kom je uit bij de Hyundai IONIQ 3. Zoek je een ruim uitgeruste SUV en rijd je liever nog niet volledig elektrisch, dan past de Volkswagen T-Roc het best. En wil je elektrisch rijden voor zo weinig mogelijk per maand, dan kies je de Leapmotor T03. Je sluit je contract rechtstreeks af bij Broekhuis, dus je weet altijd bij wie je terechtkunt.

Bekijk de Super Deals: Hyundai IONIQ 3 · Volkswagen T-Roc · Leapmotor T03

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