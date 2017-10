Huntelaar kan wel van 'lekker stevige duels' genieten

17:40 – De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax was niet interessant vanwege attractief voetbal. Integendeel, aangezien er nauwelijks gevoetbald werd in De Kuip. Het duel, dat Ajax geflatteerd met 1-4 wist te winnen, is opmerkelijk genoeg de wedstrijd met de meeste overtredingen (38) en de laagste passnauwkeurigheid (67,5 procent) in dit eredivisieseizoen. Klaas-Jan Huntelaar vond het wel een lekkere pot.



Huntelaar tekende met een fraaie goal voor de 0-1 in De Kuip en zag Ajax vervolgens onder aanvoering van zijn opvolger binnen de lijnen – Kasper Dolberg maakte de 1-2 en de 1-4 – met ruime cijfers winnen in het hol van de leeuw. "Veel duels, veel kaarten", zo omschrijft Huntelaar De Klassieker na afloop in de mixed zone van De Kuip. Of het te onvriendelijk was? "Nee, het waren gewoon lekker stevige duels", antwoordt Huntelaar op deze vraag. "Er is verder niets gemeens gebeurd, niet onvriendelijk dus."



Huntelaar heeft wel een verklaring voor het slordige en rommelige karakter van De Klassieker. "We kozen er bewust voor om vroeg druk te zetten, waardoor de lange bal vaak werd gespeeld. Dan volgde er vaak een duel, en dan weer een duel. Van daaruit wilden we voetbalen. Dat maakte het wel een mooie wedstrijd. Toen de vermoeidheid optrad ontstonden er meer gaten en meer kansen, en daar hebben we gebruik van gemaakt."



Dat Huntelaar de belangrijke 0-1 maakte, doet hem veel deugd. "Hij zat er lekker strak in, hij was goed hard. Een mooi moment", glimlacht Huntelaar, die afdrukte na een fout van Sofyan Amrabat en een assist van David Neres. Het was alweer het negende Klassieker-doelpunt van Huntelaar, die daarmee op gelijke hoogte kwam met Johan Cruijff en Marco van Basten.