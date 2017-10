Klopp baalt: "De hele wedstrijd was een fout van ons"

22:13 – Het gaat Jürgen Klopp en Liverpool momenteel niet voor de wind en de 4-1 nederlaag van zondag bij Tottenham Hotspur heeft de Duitse trainer verder in het nauw gebracht. De coach zag met name verdediger Dejan Lovren schutteren op Wembley, maar wilde niet alleen hem de schuld geven van het verlies.



"De hele wedstrijd was een fout van ons. We hebben het Tottenham te makkelijk gemaakt", vindt Klopp. "Bij de eerste treffer stonden we niet op te letten bij een ingooi, bij de tweede goal was Dejan te laat. Als die situatie zich nog 500 keer voordoet, dan weet ik zeker dat Dejan het alle keren wel goed oplost."



Liverpool kwam ondanks de dramatische start nog wel terug tot 2-1 via Mohamed Salah. Het mocht uiteindelijk niet baten. "We kregen onze kansen, maar het is nu niet aan ons om hierover te praten", zegt Klopp tegen Sky Sports. "We moeten nu beseffen dat wij als Liverpool hiervoor verantwoordelijk zijn voor deze nederlaag en niemand anders. We kunnen deze situatie oplossen, maar ook dat moeten we zelf doen."



The Reds staan teleurstellend negende in de Premier League.