Mazzarri wil Berghuis eerder terughalen van Feyenoord

Steven Berghuis wordt dit seizoen door Feyenoord gehuurd van Watford. Het zou echter zo maar kunnen dat de vleugelaanvaller halverwege het seizoen al terugkeert naar de Premier League. Manager Walter Mazzarri ziet hem in ieder geval graag terugkeren.



De manager mist straks in januari Nordin Amrabat en Adlène Guédioura, die namens respectievelijk Marokko en Algerije naar de Afrika Cup gaan. Amrabat speelt sowieso op de flanken en ook Guédioura kan daar uit de voeten, hierdoor nemen de opties tijdens de winterperiode op die plekken rap af.



"Ik ben blij om te zien dat Berghuis het zo goed doet, ook al is het een andere competitie dan de Premier League", vertelt Mazzarri in gesprek met St Albans & Harpenden Review. "Ik hoor graag van de club wat onze opties zijn om hem in januari terug te halen."



Sinds hij verhuurd is aan Feyenoord speelde Berghuis negentien officiële wedstrijden. Hierin maakte hij vijf treffers en ook leverde hij een keer de assist.