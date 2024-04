Goed nieuws voor Ajax: twee sterkhouders keren terug op trainingsveld

en staan weer op het trainingsveld bij Ajax. De Engelsman zou mogelijk woensdag weer in actie kunnen komen wanneer de Amsterdammers het in eigen huis opnemen tegen Excelsior. Voor Berghuis komt dat duel hoe dan ook te vroeg.

Dinsdagavond deelde Ajax foto’s op X waarop te zien is dat Henderson weer meetraint met de selectie. De Engelsman raakte eind maart geblesseerd terwijl hij op pad was met de nationale ploeg, waarna hij al bijna een maand moet toekijken. “Vanmorgen was Henderson er weer bij op de training”, geeft trainer John van ’t Schip aan bij Ajax TV op ESPN. “Hij heeft de hele training meegedaan. Dit was zijn eerste training met de groep. Voor woensdag moeten we nog even gaan kijken.”

“Berghuis heeft vanochtend een klein gedeelte meegedaan, dus dat is ook positief”, vervolgt de oefenmeester. “Hij zal er woensdag nog niet bij zijn, maar het is in ieder geval een goede stap in de juiste richting.” De buitenspeler raakte halverwege februari geblesseerd aan zijn knie en liep drie weken later ook een blessure aan zijn rug op.

Van ’t Schip komt niet alleen maar met positieve updates. “Kris (Kristian Hlynsson, red.) is weggevallen natuurlijk”, geeft hij aan. De aanvallende middenvelder raakte geblesseerd tijdens de warming up voor de wedstrijd tegen FC Twente. “Hij is nog wel een paar weken zoet daarmee. Maar voor de rest is iedereen er wel weer bij”, besluit hij.

