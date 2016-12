Allardyce kon ook naar China: "Koos ervoor om te blijven"

22:56 – Sam Allardyce had ook voor een avontuur in China kunnen kiezen. Tijdens een persconferentie vertelt de voormalig bondscoach dat hij een lucratieve aanbieding kreeg. Hij koos er echter voor om in Engeland te blijven en tekende bij Crystal Palace.



"Of ik een aanbod uit China heb gekregen? Ja, maar ik ging niet. Ik koos ervoor om hier te blijven", aldus Allardyce, die wel snapt dat spelers ingaan op dat soort aanbiedingen. "Het is gewoon hoe de wereld in elkaar zit. China heeft een manier gevonden om de beste spelers binnen te halen. De tijd zal ons leren of dat de juiste beslissing is geweest."



Allardyce stelt dat de Engelse clubs nu op een andere manier moeten gaan werken, want concurreren met de Chinese miljoenen zal lastig worden. Hij pleit ervoor om meer aandacht te schenken aan de jeugdopleidingen. "We moeten de ontwikkeling van onze talenten gaan verbeteren om zo over betere talenten te kunnen beschikken."