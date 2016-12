Van der Sar: "Voel me meer aanvoerder dan directielid"

9:35 – Edwin van der Sar schrikt niet van de kritiek op zijn 'gereserveerde' houding. De directeur van Ajax houdt naar eigen zeggen graag dingen voor zichzelf. De oud-doelman van onder meer Ajax en Manchester United is zich daarvan bewust.



"Ik ben van nature vrij gereserveerd en houd de dingen graag voor mezelf. Wellicht is het een soort van bescherming. De voetballerij is geen zacht wereldje. Daar moet je rekening mee houden. Je weet dat er kritiek komt wanneer je op professioneel niveau gaat voetballen. Ook in mijn huidige positie als algemeen directeur ben ik me daarvan bewust. Maar meestal laat ik het van mijn schouders afglijden. Ik lig er niet echt wakker van."



"Iedereen heeft natuurlijk graag dat er positief over je wordt gesproken. Positieve berichten, maar ook negatieve geluiden, ik heb ze beide gehoord. Toen ik bij Ajax begon te voetballen werd ik een beetje met argwaan bekeken. Langzamerhand kon ik het wantrouwen wegnemen en het vertrouwen van de club en supporters winnen", aldus de directeur op de website van Ajax.



"Ik ben vooral een rustig mens. Ik ben overigens best in voor geintjes hoor. Al is het maar om het ijs te breken op sommige momenten. Ik motiveer graag en stel anderen graag op hun gemak. Met mijn vuist op tafel slaan? Nee, dat is niet mijn stijl. Ik kijk graag naar een organisatie als team. Als je wint, wint de hele organisatie. Hetzelfde geldt voor verlies. Cohesie is heel belangrijk. Binnen Ajax voel ik me meer de aanvoerder dan een directielid."