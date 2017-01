Bolt belt Manchester United: "Was een geweldige wedstrijd"

12:58 – Manchester United slaagde er zaterdag tegen Middlesbrough in om een 0-1 achterstand om te zetten in een 2-1 voorsprong. Na afloop werd het duel nabesproken bij Manchester United TV en tijdens de uitzending nam ineens een bijzondere gast deel aan het gesprek.



Bij Manchester United kunnen kijkers na afloop bellen met het tv-kanaal van de club. Zaterdagavond kondigde de presentatrice ineens 'Usain vanuit Jamaica' aan en voegde daar direct aan toe: "Dit is toch niet Usain Bolt?" Aan de andere kant van de lijn werd gemeld dat het wel degelijk om atleet Usain Bolt ging.



De Olympisch kampioen was bijzonder te spreken over het niveau van Manchester United tegen Middlesbrough en zei genoten te hebben van het duel. "Ze bleven maar druk zetten en het was echt een geweldige wedstrijd. Ik ben hier heel blij mee", aldus Bolt, die direct na de uitzending op Twitter bevestigde dat hij inderdaad de beller was.