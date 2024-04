Manchester United neemt een voor Ten Hag vervelend besluit bij mislopen Champions League

Het eventuele mislopen van Champions League-voetbal zal voor Erik ten Hag niet zonder gevolgen blijven. Zijn positie bij Manchester United staat sowieso al onder enorme druk, maar géén kwalificatie voor het miljardenbal zal ook nog eens tot gevolg hebben dat hij een deel van zijn salaris moet inleveren. Engelse bronnen melden aan ESPN dat de voormalig trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax in dat geval 25% minder gaat verdienen.

Ten Hag verruilde Ajax in de zomer van 2022 voor Manchester United. De Tukker wist dat hij in Engeland voor de enorme uitdaging stond om de club weer naar de nationale én internationale top te loodsen. Hoewel Manchester United en Ten Hag ook tijdens zijn eerste seizoen op Old Trafford de nodige tegenslagen kregen te verwerken, kon hij er met een prima gevoel op terugkijken. De club won de League Cup, haalde de finale van de FA Cup en belangrijker nog: het eindigde in de Premier League op de vierde plaats en ging dus de Champions League in.

Kwalificatie voor het miljardenbal is een klein jaar later echter heel ver weg. Manchester United haalde slechts vijftig punten uit de eerste 32 wedstrijden en vindt zich daarmee terug op de zevende plaats. De achterstand op Aston Villa - dat wel twee wedstrijden meer heeft gespeeld - is met nog zes duels te gaan liefst zestien punten. Voor Manchester United en Ten Hag is géén Champions League-voetbal op Old Trafford volgend seizoen dus een serieus scenario. En dat zal dan betekenen dat de manager een flink deel van zijn salaris moet inleveren.

Het is momenteel sowieso de vraag of Ten Hag na dit seizoen nog voor de groep staat op Old Trafford. Het hoofdtrainerschap bij de gevallen grootmacht is al maanden onderwerp van gesprek. De namen van bondscoach Gareth Southgate, Brighton-trainer Roberto De Zerbi, Brentford-coach Thomas Frank en Wolverhampton-manager Gary O’Neil worden in Engeland al naar voren geschoven als mogelijke kandidaten om Ten Hag eventueel op te volgen. Ten Hag heeft echter nog een doorlopend contract en volgens ESPN bereidt de club zich ‘op dit moment’ achter de schermen ‘formeel’ op voor om het nieuwe seizoen in te gaan met de Nederlander.

