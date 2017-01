Bosz laat Boer links liggen: "Er was wel teleurstelling"

19:52 – André Onana won dit seizoen de concurrentiestrijd onder de lat van Ajax van Diederik Boer. Coach Peter Bosz koos voor de jonge doelman uit Kameroen, in plaats van de geroutineerde ex-goalie van PEC Zwolle. Dat leidde toch wel even tot teleurstelling bij Boer.



De reservedoelman hoopte de plaats in te mogen nemen van de naar FC Barcelona vertrokken Jasper Cillessen. "Je hoopt het wel. Op het moment daarvoor was ik tweede keeper: dan hoop je dat je in de overbrugperiode voor het aantrekken van een nieuwe doelman de kans krijgt. Natuurlijk was daar wel teleurstelling over. Maar daar moet je niet in blijven hangen. Je moet doorgaan. Er zijn wel meer jongens teleurgesteld geweest dit seizoen, maar iedereen heeft zijn waarde wel weer bewezen als hij in het veld kwam. De teleurstelling duurde even, maar ging wel weer over", zegt Boer tegen Ajax TV.



Boer zag wel dat deze keuze zijn vruchten afwierp. "Uiteindelijk is de keuze op André gevallen en dat heeft langer geduurd dan iedereen heeft verwacht. Je moet de credits aan André geven. Die heeft het gewoon uitstekend opgepakt en heel goed gedaan. De keuze heeft dus goed uitgepakt. Misschien is er daarom ook wel geen reden om na de terugkeer van Tim Krul te wisselen. Maar wat er gaat gebeuren, is totaal aan de trainer."



Boer heeft een aflopend contract bij Ajax, maar is naar eigen zeggen 'nog niet bezig' met zijn afscheidstournee. "De jacht op het kampioenschap staat voorop."