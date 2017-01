'Van Nistelrooy in beeld als opvolger Jansen bij PSV'

15:22 – Ruud van Nistelrooy is in beeld als opvolger van Pascal Jansen, de huidige trainer van Jong PSV die vanaf volgend seizoen de taak van hoofd jeugdopleidingen gaat uitvoeren. Dat meldt het Eindhovens Dagblad donderdag. Ook Mark van Bommel is een mogelijke kandidaat.



Jansen geeft tegenover het ED aan dat Van Nistelrooy een uitstekende opvolger zou zijn als trainer van Jong Ajax. De oud-voetballer is momenteel al actief bij PSV als individuele trainer en heeft al enkele keren gesprekken met de clubleiding gehad over zijn toekomst. Van Nistelrooy is in het bezit van het diploma Coach betaald voetbal.



Het dagblad schrijft verder dat PSV uit meerdere kandidaten kan kiezen. Ook Voormalig PSV-verdediger Jürgen Dirkx en Van Bommel komen in aanmerking voor de functie. Dirkx is op dit moment actief als assistent bij Jong PSV en kent de groep dus goed. Van Bommel is eveneens regelmatig in Eindhoven te vinden als individuele trainer en daarnaast is hij assistent-bondscoach van Saudi-Arabië.