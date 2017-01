Napoli door het oog van de naald tegen tien man Sampdoria

22:58 – Napoli heeft zaterdagavond een nipte 2-1 zege geboekt op Sampdoria. In eigen stadion stond de ploeg lange tijd met 0-1 achter en pas in de slotfase werd er tweemaal gescoord. Sampdoria stond al vanaf een kwartier na rust met tien man nadat Matias Silvestre zijn tweede gele kaart had ontvangen.



Hoewel Napoli, via onder anderen Dries Mertens, aan het begin van de wedstrijd de meeste kansen liet noteren was het Sampdoria dat na een half uur op voorsprong kwam. Elseid Hysaj werkte de bal in eigen doel en zo keek de thuisploeg na een helft tegen een achterstand aan.



Een kwartier na rust leek Napoli een meevaller te krijgen na de tweede gele kaart voor Sampdoria-verdediger Silvestre. Desondanks kwam de huidige nummer drie van de Serie A niet makkelijker tot scoren. De ploeg moest tot het laatste kwart van de wedstrijd wachten voor de gelijkmaker viel. Manolo Gabbiadini kon van dichtbij binnenschieten.



In de laatste minuut van de speeltijd kon het thuispubliek nogmaals juichen toen Lorenzo Tonelli de bevrijdende 2-1 binnenschoot op aangeven van Ivan Strinic. Door de overwinning komt Napoli weer in punten gelijk met de nummer twee AS Roma, dat nog wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Koploper Juventus heeft vier punten meer.