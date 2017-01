Rodrigues verruilt PAOK voor avontuur bij Galatasaray

23:37 – Garry Rodrigues staat op het punt PAOK Saloniki te verruilen voor Galatasaray. De middenvelder is op dit moment in Istanbul voor een medische keuring. De 26-jarige staat met een sjaal van Galatasaray in de hand op het vliegveld in Turkije op de foto.



Rodrigues landde zondagavond in Istanbul. Bij Galatasaray komt de middenvelder landgenoten Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Jan Olde Riekerink tegen. Laatstgenoemde is hoofdtrainer van Galatasaray. Het is nog niet duidelijk voor hoelang Rodrigues gaat tekenen en welke transfersom met de overgang is gemoeid.



De Rotterdammers was anderhalf jaar actief voor PAOK. De Grieken namen hem destijds over van Elche, dat hem op zijn beurt wegkaapte bij Levski Sofia. In de Eredivisie was Rodrigues opvallend genoeg nooit actief. Hij speelde wel in de Jupiler League voor FC Dordrecht.